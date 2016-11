La Policía Nacional denuncia una trama de cobro de comisiones en Ribera Salud

La Policía Nacional ha denunciado en el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia la presunta existencia de una trama de cobro de comisiones en Ribera Salud. Los hechos supuestamente consistirían en que la empresa -concesionaria de varios hospitales en la Comunitat- obligaba a que los traumatólogos contrataran las prótesis a unas empresas determinadas que previamente habían abonado una comisión a la firma. La investigación se encuentra en una fase inicial.

Desde la empresa Ribera Salud explicaron que no disponían de ninguna información del juzgado y que ante el hecho de no ser «conocedores de nada» no contaban con «un posicionamiento» al respecto.