Detienen a 5 personas en Novelda por quemar el coche de un guardia civil para intimidarle

me encantan cuando dicen que en España el Código Penal es de los más duros que existen... pues mira de que sirve... si no respetemos las normas ya veras como acabamos como en EEUU o un pais tercermundistas, las leyes han de cumplirse y que los ciudadanos honrados tengamos la impresion de que el sistema funciona y no de tener que encerrarnos en casa para sentirnos seguros