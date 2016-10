Una mujer resulta ilesa tras colocarse en el hueco de la vía y pasar por encima un tren en Catarroja

Una mujer salió indemne de la vía férrea tras colocarse sobre las traviesas de madera, encajar su cuerpo entre los rieles y esperar que un tren pasara por encima de ella. El intento de suicidio tuvo lugar sobre las nueve de la mañana del jueves en el término de Catarroja.

El maquinista vio a la mujer y detuvo el convoy, pero no pudo evitar que los vagones circularan por el tramo de raíl donde estaba tendida esta persona, que no sufrió ninguna lesión. El Centro de Tráfico Centralizado de Adif avisó de inmediato al 112 para que acudiera la Guardia Civil, la Policía Local y una ambulancia. La víctima, que no tenía ni un rasguño, fue trasladada al Servicio de Psiquiatría de La Fe.