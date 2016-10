Hallan muerta a una joven desnuda a las afueras de Chella

El cuerpo de una joven ha aparecido esta mañaña en una sima situada a las afueras de Chella. El cuerpo se encontraba completamente desnudo, tal y como ha podido saber LAS PROVINCIAS. El hallazgo se ha producido esta mañana y en el lugar están ahora mismo agentes de la Guardia Civil, a la espera de la comitiva judicial.

MULTIMEDIA Bando de Chella

La investigación trata de determinar ahora si se trata de Vanessa Ferrer Ciges, la menor de 15 años desaparecida desde hace dos días tras ir al cine en Xàtiva, y que estaba siendo intensamente buscada, aunque este extremo no ha sido confirmado aún por los investigadores ni por ninguna fuente oficial.

El delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues, había señalado que la chica desaparecida ''aparentemente se quedaba a dormir en casa de unas amigas, pero al día siguiente no fue al colegio y la madre presentó ayer por la tarde la denuncia".

La adolescente desaparecida "no tenía discusiones aparentes, ni con familiares ni amigos" y "no han desaparecido objetos ni dinero de su casa, por lo que parece que hay un escenario de normalidad aparente. No hay hipótesis", había agregado el delegado del Gobierno.

La Guardia Civil ha interrogado al novio de la chica, aunque el joven aseguró que no sabía donde se encontraba Vanessa y subrayó que no tenía nada que ver con la desaparición.