El humo de una fábrica de plásticos en llamas confina a los niños de un colegio cercano en Benimuslem

Un incendio declarado esta madrugada en una empresa de reciclaje de plásticos de Benimuslem afecta a las tres naves de la industria, han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El humo generado en la zona por este incendio es intenso y, aunque no ha sido necesario el desalojo de ninguna fábrica colindante, se ha recomendado a los niños de un colegio próximo que no salgan al patio por precaución. Asímismo, los bomberos aconsejan el confinamiento de los grupos sensibles de la población en sus casas y no practicar deporte al aire libre.

El fuego se ha iniciado, por causas no precisadas todavía, alrededor de las 6.00 horas de hoy y se ha propagado con rapidez debido al carácter altamente inflamable del material allí depositado.

En la extinción del incendio, que permanece todavía activo, intervienen unidades de los parques de bomberos de Alzira, Xàtiva y Torrent.