Condenada a siete meses de cárcel por clavar un lápiz en la mano a su hija

Y por qué no condenan a la madre a un tratamiento psiquiátrico forzoso y una revisión periódica?. Eso sería mucho mas útil que los 7 meses de cárcel, que no va a cumplir, los 300 euros, que son una ridiculez y la prohibición de acercarse a ella durante un año, que no va a evitar que le vuelva a dar otro puntazo de esos y además la separa aun mas de su hija y a la hija de su madre.