Identificado el policía que prestó un coche patrulla para grabar un anuncio machista

Valencia. La Policía Local de Manises ha identificado plenamente al agente que prestó un coche patrulla para la grabación de un anuncio machista. El policía se enfrenta ahora a una sanción tras la apertura de un expediente disciplinario, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Manises.

El anuncio, que se ha difundido a través de las redes sociales y Whatsapp, expone a la burla y menosprecia a una mujer tras ser encerrada por su marido en el maletero de un Mercedes. Como ya informó ayer LAS PROVINCIAS, el coche patrulla fue utilizado en un 'sketch', sin el consentimiento del alcalde de Manises ni el permiso del jefe de la Policía Local, con un claro mensaje machista que perpetúa estereotipos sexistas.

Según la ley, la publicidad tiene que respetar la dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los medios de comunicación públicos como en los privados. En el polémico anuncio, la actriz que interpreta el papel de víctima lleva cinta adhesiva en la boca cuando es auxiliada por un policía, que vuelve a cerrar los labios de la mujer para luego encerrarla otra vez en el maletero.

El 'sketch' termina con el logotipo de una empresa de Xirivella que se dedica a la compraventa y reciclaje de palets de madera, un número de teléfono móvil y un mensaje subliminal: «Compramos y vendemos palets, y déjate de historias». El guionista, director y protagonista del anuncio, el actor Jasón Matilla, manifestó que no tiene intención de retirarlo de su perfil de Facebook, porque «es humor y nunca querría perjudicar a ninguna mujer». Matilla lamenta la polémica que ha generado su 'sketch', pero asegura que no es una persona machista. «Soy amigo y familiar de víctimas de violencia de genero y he declarado en contra de maltratadores», asegura el actor.

Respecto a la publicidad que aparece al final del vídeo, Matilla señala que es «un agradecimiento a un amigo» porque le dejó el Mercedes para grabar el 'sketch'. El actor desvincula también al policía local que le prestó el coche patrulla. «Pasaban por allí dos agentes y les pedí que me dejaran unos minutos el vehículo, y ellos les pareció bien porque me conocían», añade el humorista.