La juez procesa a Valdés, Jaenada y 79 personas más por amañar títulos náuticos

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez, ha cerrado la investigación de la trama que amañaba títulos náuticos y ha decidido procesar a 81 personas, entre las que se encuentran el exportero del Barcelona Víctor Valdés y el actor Óscar Jaenada, así como un gran número de empresarios que tienen yates atracados en puertos deportivos en España.

Las arduas investigaciones realizadas por la Guardia Civil de Valencia han posibilitado el procesamiento de la mayoría de los implicados, tanto los miembros de la red que suplantaban identidades para realizar los exámenes, como las personas que pagaron importantes cantidades de dinero para obtener titulaciones navieras sin estudiar el correspondiente temario.

La investigación judicial

Un disco duro

El minucioso análisis de un disco duro y las escuchas telefónicas revelaron a los investigadores los nombres del centenar de implicados en la trama que amañaba exámenes de patrón de yate. De nada sirvió que el cabecilla de la organización delictiva, Juanjo V. C., no delatara a sus clientes cuando fue interrogado por la juez María Isabel Rodríguez. Su mutismo absoluto no impidió que la Guardia Civil de Valencia descubriera a la mayoría de personas que obtuvieron de forma fraudulenta el título náutico.