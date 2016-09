Detenido por retener y maltratar a su expareja en Torrent

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent a un joven de 26 años, de origen español, como presunto autor de los delitos de detención de ilegal y malos tratos tras retener y agredir a su ex pareja. El ahora arrestado retuvo a la víctima en el interior de su coche y la desplazó hasta Torrent donde pudo liberarse de él.

Los hechos ocurrieron cuando los policías tuvieron conocimiento que una mujer había recibido un mensaje a través de WhatsApp de su ex pareja, para verse y poder desearse lo mejor. Una vez reunidos, el joven con la excusa de ir a un centro comercial la convenció para que se subiera a su coche. Instantes después el joven se dirigió hacia otro lugar y su ex pareja comenzó a pedirle insistentemente que parara el coche, a lo que no hacía caso, además de amenazarla con que si abría la puerta estrellaría el coche así como que llevaba un cuchillo en la guantera.

El joven la llevó hasta un polígono industrial de Torrent donde logró bajarse del coche y huir, pero su ex pareja la alcanzó y agarrándola por el cuello inmovilizándola la volvió a meter en la parte trasera del vehículo donde las puertas estaban bloqueadas. La chica tras forcejear logró salir del coche por la puerta del copiloto y huir del lugar.

Finalmente, los agentes lo detuvieron por los presuntos delitos de detención ilegal y malos tratos. La víctima fue asistida en un centro de salud de las lesiones causadas.

El detenido, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial, que dictó una orden de alejamiento.