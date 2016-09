La alerta internacional en la búsqueda de Diana Quer se extiende a Polonia y Grecia

La alerta internacional en la búsqueda de Diana Quer, la joven madrileña desaparecida hace dos semanas en A Pobra do Caramiñal (La Coruña), se ha extendido desde este lunes a Polonia y Grecia, según han informado fuentes de la asociación Sos Desaparecidos.

Durante el fin de semana, este colectivo trasladó la alerta a Portugal, Francia, Suiza y Bélgica, países en los que cuenta con delegación. A continuación, según ha explicado el presidente de Sos Desaparecidos, Joaquín Amills, se dio traslado del aviso a Italia, donde la asociación tiene un convenio con otro colectivo, y ahora el cartel de 'se busca' se ha difundido por redes sociales en Polonia y Grecia, también a través de otros grupos.

Amills ha apuntado que este es el protocolo que la asociación sigue para casos como este, en el que ya van más de dos semanas desde la desaparición (Diana Quer fue vista por última vez en la madrugada del 21 de agosto al regresar de unas fiestas) y cabe la posibilidad de que la chica se encuentre en cualquier punto de España, e incluso de Europa. Al respecto, este portavoz ha precisado que ello no quiere decir que haya indicios de que se halle en el extranjero, y ha añadido que, de hecho, no hay "nada claro" en el caso, bajo secreto de sumario. La familia fue informada de que se activaría la alerta internacional y no se opuso.

Sos Desaparecidos, además, advierte de que se debe respetar la labor de los investigadores, en un caso "muy mediatizado" en el que la activación del protocolo que deriva en la alerta internacional ha sido tomado "como algo especial", cuando no es así. En este sentido, el aviso por redes de la búsqueda de Diana Quer "supera en mucho lo normal" en cuanto a seguimiento, al haber sido compartido o pinchado ya unas 600.000 veces. También periódicos del extranjero, como uno luso, se hacen eco estos días de la desaparición. Amills ha recordado que se dieron dos casos, de un español y de una española, que fueron localizados el primero en Italia y la segunda en Francia.

Operativo de búsqueda

Así las cosas, sigue en marcha el operativo de búsqueda que coordina la Guardia Civil, con investigación de objetos personales de la joven como su móvil y su ordenador y toma de declaración de testigos.

El jueves y el viernes se realizaron batidas con la participación de voluntarios, pero terminaron sin éxito. En este contexto, pero sin tener relación directa con la desaparición, la custodia de la hermana menor de Diana Quer le fue retirada a la madre, y el padre lamentó que la decisión llegaba "muy tarde".