Cinco policías heridos y ocho jóvenes detenidos en un altercado en Alaquàs

Anécdotas hay muchas de gente vasca y a mi me invitaron a comer todas las noches en un camping y no hablaba vasco. Todo es relativo mezclar temas no es inteligente. En cuanto a los menores pueden ser detenidos y llevados a un reformatorio, esa ley existe pero no se aplica que ocurre que muchos de los pequeños delincuentes son niños mal criados donde se les permite todo hasta la mala educación nada que ver con la violencia vasca.