Un maltratador cae de un sexto piso al huir de la policía tras golpear a su pareja

Un nuevo caso de violencia de género sacude a Valencia. Un joven de 25 años y nacionalidad rumana fue sorprendido ayer por la Policía Local cuando presuntamente estaba golpeando a su pareja de 20 años en un bloque de pisos de la Avinguda del Cid. El maltratador intentó huir de la vivienda por el balcón y cayó desde una sexta altura, según fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS.

Los hechos ocurrieron a las 16.45 horas en el número 45 de la avenida. Fueron los vecinos quienes avisaron a la policía al escuchar una fuerte discusión por parte de la pareja. Los residentes intentaron llamar la atención del agresor desde los balcones y ventanas adyacentes a la vivienda para evitar mayores consecuencias. «Estaba golpeando a su pareja», aseguraban los vecinos de la finca.

Por suerte, la central de la Policía Local de Valencia se encuentra a escasos 200 metros del bloque de viviendas. Los agentes se personaron en el lugar en poco tiempo. Al llamar a la puerta del piso, los inquilinos no respondieron. La policía preguntó a los vecinos que observaban la escena a través de la ventana y estos confirmaron que la pareja seguía discutiendo en el interior de la vivienda. Fue entonces cuando los agentes echaron la puerta abajo para socorrer a la víctima. Dentro encontraron a la mujer con signos aparentes de violencia. Ésta les dijo que se encontraba sola en la casa y que no había nadie más, con la intención de ganar tiempo. El agresor había escapado por el balcón para intentar descolgarse a las viviendas inferiores y así escapar. Sin embargo no logró su objetivo y se precipitó desde el sexto piso, donde se encontraba el balcón de la vivienda en la que reside su pareja. «Cayó los seis pisos hasta el suelo», explica uno de los vecinos de la finca.

El maltratador se rompió ambas piernas y se fracturó las muñecas en la caída. Además recibió daños en varias vértebras. Una ambulancia del Servicio Médico de Urgencias (SAMU) trasladó al herido al Hospital General de Valencia donde permanece en estado grave con posibles heridas internas. Pese a la enrome caída sufrida, el agresor permaneció consciente mientras era llevado al centro hospitalario. La Policía Local se encargó de custodiar al maltratador en el hospital.

El joven presenta antecedentes penales y no es el primer caso de violencia machista que comete. Tiene una orden de alejamiento por malos tratos que le prohibía acercarse a la víctima. La mujer, de nacionalidad rumana, presentaba diversas excoriaciones y heridas en el momento en el que entraron los agentes. El agresor atacó presuntamente a su pareja durante la discusión. La Policía Nacional se encargará del caso para esclarecer los hechos. La víctima fue trasladada a un centro de salud donde le trataron las heridas.