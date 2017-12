Rezagados a la caza de la suerte Colas en ua administración de lotería de Valencia, este jueves. / J. Signes Las colas llenan las administraciones de lotería de Valencia en la víspera del sorteo de Navidad JUAN ANTONIO MARRAHÍ Valencia Jueves, 21 diciembre 2017, 14:42

La cuenta atrás ha comenzado y el tiempo se agota. "¿Y si tocara?". Con este pensamiento y mucho ajetreo, cientos de valencianos se acercaron ayer a las administraciones de lotería de Valencia en busca de ese Gordo que se resiste con el paso de los años y, acaso, "algún pellizquito con el que tapar agujeros". Una veintena de personas formaban, a la una de la tarde, una de esa cola de rezagados en busca de la fortuna en la administración de Lotería Bello de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, en el negocio de la suerte desde 1912.

Allí encontramos a Teresa Monrabal, con los buenos deseos puestos en el 22515. "He comprado, tres, uno para cada hija. Buscaba el 13 pero como no lo tenían he pensado… Pues venga. La niña bonita", ha explicado. "Si toca, será todo para ellas", revela.

Compradores de última hora son también Cristóbal Fernández, de Quart de Poblet, y su esposa. Se llevan dos décimos, el 32591 y el 44823. "Nunca nos ha tocado y nunca jugamos más de dos o tres décimos. Nuestra suerte es no tener que vivir con necesidades, así que si toca el Gordo será para ayudar a nuestra familia. Ellos no sond e manías o supersticiones numéricas. "Hemos comprado los que nos han dado".

Inés Suárez, una ecuatoriana afincada en Valencia, se marcha con el bolso cargado de ilusiones. Ha adquirido nada menos que 52 décimos a repartir entre 43 miembros de una asociación de amigos de Ecuador en Valencia. "Yo me quedaré 15. Ahora mismo no tengo empleo, tenía algo ahorrado y he pensado: si falla el trabajo a lo mejor llega la fortuna…". En ello pone sus sueños y tiene muy claro en qué se esfumará el Gordo: "Tres licencias de taxi para miembros de mi familia, un piso para no tener que pagar alquiler y una casita en La Victoria, mi pueblo natal de Ecuador".