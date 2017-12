El 51.244, segundo premio de la Lotería de Navidad de 2017, vendido en Catarroja, Oropesa del Mar, Mislata, Carlet y Alaquàs

El segundo premio de la Lotería de Navidad de 2017 ha sido para el número 51.244 y se ha vendido en Catarroja, Oropesa del Mar, Mislata, Carlet y Alaquàs. el poseedor de cada décimo ganará 125.000 euros.

El número, en el caso de la administración de Catarroja se ha vendido "todo en ventanilla" como reconocen a LAS PROVINCIAS los loteros. "Es la primera vez que repartimos un premio así", destacan tras dar 1,2 millones de euros. La oficina se encuentra en Camí Real, número 81 y sus regentes son José Carlos Escrig y Victoria Villar.

Concretamente en Carlet, este segundo premio se ha vendido en la administración ubicada en la avenida del Sur. En ella se ha vendido un décimo, por lo que la afortunada poseedora recibirá 125.000 euros. La agraciada se enteraba en la farmacia de que el premio había tocado en la administración donde ella había comprado el único décimo con el que jugaba.

“El miércoles cuando fui a echar la Primitiva lo compré por tener uno aunque nunca me tocaba nada”, explica Amparo Blasco, quien todavía no se cree la suerte que ha tenido. “Esta mañana en la farmacia estaban comentando que había salido el segundo premio y que acababa en cuatro y yo les he dicho que por lo menos me devolverían el dinero”. Pero cuando esta vecina de Carlet se ha acercadp a la administración ha descubierto que ha sido la afortunada.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el premio se ha vendido también en Administraciones de Cantabria, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Baleares, Barcelona, Madrid, Las Palmas, León, Córdoba, Ourense, Pontevedra, Álava, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, A Coruña, Granada, Guipúzcoa, Jaén, Lugo, Murcia, Navarra, Salamanca, Sevilla, Soria, Tarragona y Zaragoza.

2.380 millones de euros en premios

El Sorteo Extraordinario de Navidad 2017 ha comenzado esta mañana a las 9.11 horas, con unos minutos de retraso respecto a la hora de inicio prevista en torno a las 9.00 horas aproximadamente. Este año se repartirán 2.380 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.310 millones), y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.