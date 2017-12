El 3.278, quinto premio de la Lotería de Navidad de 2017, vendido en Utiel y Benidorm 00:54 Este premio deja 2,4 millones en una cofradía de pescadores LAS PROVINCIAS y AGENCIAS Viernes, 22 diciembre 2017, 13:21

El quinto premio de la Lotería de Navidad de 2017 ha sido para el número 3.278 y ha dejado 2,7 millones de euros en premios en Utiel y otros 60.000 euros en Benidorm.

En Utiel, el premio se ha vendido en la administración número 2, situada en la calle Canónigo Muñoz, en el corazón de la localidad.

Carlos Alarcón, de 37 años, está al frente de una de las administraciones de lotería más antiguas de Valencia. Lleva funcionando desde 1948 como despacho de quinielas. Tres generacionaes en ella. "Ya dimos un segundo de Navidad en 2001, un cuarto en 1998 y un tercero en 2006 del Niño.

En esta ocasión se han vendido 45 series del número premiado y, en su mayoría, la fortuna ha ido a parar a la asociación Black Bass, un club de pesca de Utiel compuesto por unos 70 miembros. "Se queradon con 40 de las 45 series. Las otras cinco todavía tengo que mirar dónde han ido a parar", ha detallado Alarcón. "De momento no se han acercado por aquí. Pero he visto a uno de los miembros de la asociación que no para de llorar de alegría", ha descrito Alarcón, empleado e hijo de la titular del negocio lotero.

"No, de ese número no nos habíamos quedado ningún décimo. Pero es igual. Estamos muy contentos de repartir fortuna", ha confesado Alarcón.

En la localidad turística de Benidorm, en Alicante, la administración número 12, en la calle santo Domingo, ha vendido una serie del 3.278, por lo que ha repartido 60.000 euros.

El 3.278 fue cantado a las 10.35 horas en el primer alambre de la cuarta tabla. Además de en Utiel y Benidorm, ha sido vendido en Barcelona, Valladolid, Cantabria, Navarra, Sevilla, Asturias, Granada, Lugo, Madrid, Vizcaya, Valladolid y Zaragoza.

2.380 millones de euros en premios

El Sorteo Extraordinario de Navidad 2017 ha comenzado esta mañana a las 9.11 horas, con unos minutos de retraso respecto a la hora de inicio prevista en torno a las 9.00 horas aproximadamente. Este año se repartirán 2.380 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.310 millones), y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.