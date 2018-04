Uno de los jueces pidió la absolución de La Manada El juez José Francisco Cobo. Los otros dos miembros del Tribunal han entendido que no hay violación y sí un delito continuado de abuso sexual PABLO OJER Pamplona Jueves, 26 abril 2018, 13:54

Ricardo González, uno de los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, ha emitido un voto particular discrepante en el que aboga por la absolución de los miembros de 'La Manada', al entender que no hubo abuso sexual ni agresión sexual. Los otros dos miembros del Tribunal han entendido que no hay violación y sí en cambio un delito continuado de abuso sexual.

La Audiencia ha condenado finalmente a nueve años de prisión a los cinco acusados por abuso sexual y les ha absuelto del delito de agresión sexual, un criterio con el que uno de los magistrados se ha mostrado disconforme.

Su voto particular pide la absolución de los acusados de todos los delitos de los que han sido juzgados y plantea condenar a uno de ellos por un delito de hurto (robo del móvil de la joven denunciante) a una multa de dos meses con una cuota diaria de 15 euros.

Además, el magistrado pide la puesta en libertad de los cinco acusados, que actualmente se encuentran en prisión.

Así lo ha manifestado el juez José Francisco Cobo en la lectura del del fallo de la sentencia de los cinco acusados de violar a una joven en los sanfermines de 2016. El tribunal ha condenado a los cinco miembros de 'La Manada', que es así como se hacían llamar en su grupo de WhatsApp, a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual y a cinco años de libertad vigilada, pero considera que no hubo violencia ni coacción. José Angel Prenda Martínez, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero Domínguez tendrán que permanecer también alejados de la víctima al menos 500 metros durante quince años.

El tribunal ha estimado el delito de abuso sexual en su tipo agravado, esto es, en su máxima gravedad. Por ello, la condena alcanza los nueve años de prisión, y no se queda en los tres como máximo con los que podría haber sido condenado un abuso sexual. El hecho de que hubiese «acceso carnal, vaginal y bucal a la víctima» es lo que justifica esta medida. Además, considera el agravante de prevalimiento, que consiste en que el culpable se aproveche positivamente de las ventajas y prerrogativas que posee con respecto a la víctima por razón de esa posición de superioridad general, para así lograr cometer o facilitar la comisión del delito.

De esta condena habría que restar el tiempo que los acusados llevan en prisión provisional, tal y como ha señalado el magistrado en la lectura del fallo de la sentencia. El próximo sábado cumplen 22 meses en prisión. Dos años menos dos meses que deberán ser restados de la condena general.

En el caso de Antonio Manuel Guerrero Escudero, que ha reconocido que robó el móvil de la víctima, ha sido condenado por hurto deberá pagar 15 euros al día durante dos meses. El fallo cuenta con voto particular en contra, que es el de Ricardo González, y que les absolvería de todo excepto del delito de hurto de Antonio Manuel Guerrero Escudero. Los cinco han sido absueltos de los delitos de agresión sexual, delito de robo con violencia y delito contra la intimidad.

Poco antes de que el juez leyera el fallo de la sentencia, el abogado Agustín Martínez Becerra, defensor de cuatro de los acusados de violar a una joven en los sanfermines de 2016, ha manifestado a su llegada al Palacio de Justicia de Navarra que, en su opinión, «la única sentencia justa sería una sentencia absolutoria». Esa es la sentencia que debería ser «en base no al juicio paralelo realizado en redes sociales sino al juicio celebrado en noviembre. En virtud de ese juicio lo único posible es una sentencia absolutoria».

Periodistas de unos 50 medios de comunicación han estado pendientes de las palabras de José Francisco Cobo. La lectura del fallo de la sentencia ha sido breve y las repercusiones de la sentencia se alargará en el tiempo.

Pero más allá de la parte jurídica, esta sentencia marcará un antecedente social. Desde el mismo 6 de julio de 2016 se ha extendido una conciencia social acerca de las agresiones y abusos sexuales. Por ello, hoy mismo lasasociaciones de defensa de la mujer seguirán la lectura del fallo de la sentencia desde la misma plaza donde se ubica la Audiencia de Navarra y harán una valoración inmediata de lo que se dictamine.