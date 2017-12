Los 10 villancicos más populares para pasar las fiestas de Navidad 'Los peces en el río', 'Campana sobre campana' o 'El tamborilero' son algunas de las canciones populares más tradicionales en estas fechas LAS PROVINCIAS Lunes, 18 diciembre 2017, 22:50

Estos días de Navidad son propios de comidas familiares, felicitaciones, regalos, reencuentros y todo ello bajo el hilo musical de los populares villancicos, que vuelven año tras año. Aquí os dejamos una recopilación de los diez villancicos que nunca pasarán de moda para estas fiestas tan señaladas:

1. 'Campana sobre campana'

'Campana sobre campana' es uno de los villancicos más populares de habla hispana, conocido no sólo en España sino también e latinoamérica.

Se desconoce quien es el autor aunque sí que se sabe que este villancico es de origen andaluz. Es uno de los villancicos más cantados todas las Navidades y su letra destaca porque en cada estrofa nos explica un momento clave del nacimiento del niño Jesús.

2. Mi burrito sabanero

El encargado de componer el villancico Mi Burrito Sabanero fue el compositor venezolano Hugo Blanco en 1975. Poco tardó en popularizarse también en España.

3. 'Ay el Chiquirritín'

'Ay el Chiquirritín' es también uno de los villancicos más populares de estas fechas y además es uno de los preferidos de los más pequeños de la casa gracias a su métrica sencilla y su pegadiza rima.

4. 'Los peces en el río'

'Los peces en el río' es uno de los temas más populares del imaginario español. Es una canción muy animada que se atrevieron a versionar artistas de la talla de Manolo Escobar, entre otros.

5. 'Noche de paz'

Si 'Los peces en el río' es uno de los villancicos más conocidos y 'Ay el chiquirritín' uno de los preferidos por los niños, no podemos olvidarnos de 'Noche de paz', uno de los más cálidos y bonitos.

6. 'La Marimorena'

'La Marimorena' es otra de las canciones navideñas preferidas por los más pequeños de la casa. El título, muy conocido también por el inicial 'Ande, ande, ande, la Marimorena' hace referencia a su principal protagonista, la Virgen María, conocida en muchos sitios como 'La virgen morena' o 'la moreneta'.

7. 'Blanca Navidad'

'Blanca Navidad' es una canción de Navidad escrita por Irving Berlin e interpretada por Bing Crosby. Es un clásico navideño que ha sido traducido a 25 idiomas.

8. We Wish You a Merry Christmas

'We Wish You a Merry Christmas' (Nosotros le deseamos una Feliz Navidad) es un villancico popular anónimo del siglo XVI proveniente del West Country de Inglaterra.

9. 'Arre, burro, arre'

También es popular en lengua castellana 'Arre, burro, arre', también cantado como 'Arre borriquito'.

10. 'El tamborilero'

Por último, 'El tamborilero' es un villancico popular de origen checo que fue traducido libremente al inglés en 1941 por Katherine Davis.

Sin embargo, pese a su origen checo es uno de los villancicos más queridos en España ya que el cantante Raphael lo versionó en 1969, convirtiéndolo en una de nuestras canciones más queridas.