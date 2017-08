La verdad duele en México Imágenes de periodistas asesinados en México amontonadas durante una manifestación de repulsa de sus colegas en la capital azteca. / efe Con nueve periodistas asesinados en lo que va de año, el último hace unos días, es el país más peligroso para informar MILAGROS L. DE GUEREÑO Sábado, 26 agosto 2017, 02:12

Ser periodista en México parece más una sentencia a muerte que una profesión», lamenta Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional (AI). Así fue para el periodista veracruzano Cándido Ríos, el último de los nueve reporteros asesinados en el país en lo que va de año, que ascienden a 105 desde 2000. Un oficio tan arriesgado que el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, en inglés) sitúa a México como el país con más muertes de periodistas en el mundo, superando a Siria, Filipinas, Irak, Paquistán y Bangladesh.

La cifra de periodistas asesinados, desaparecidos o agredidos, ya sea a causa del crimen organizado o de los funcionarios encargados de controlarlos, y también los bajos salarios del sector -entre 300 y 700 euros mensuales- muestran el desplome del pedigrí de la carrera.

Cándido Ríos no buscaba notoriedad. Vivía en una casa humilde. Hizo su trabajo: informar hasta el día en que cayó asesinado a tiros y a plena luz del día. El noveno en lo que va de año en el país azteca. El primero que supuestamente gozaba de custodia policial, pues había sido incluido en el Mecanismo para Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Y el tercero abatido en Veracruz, el Estado que más muertes de informadores registra. «No se mata la verdad matando periodistas», protestan los colegas más combativos.

Cristina, hija de Ríos, dijo en el velorio que «a través de la actividad periodística desenmascaraba, acusaba a personas poderosas, a caciques del pueblo». Acusó varias veces al exalcalde de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez, de conceder contratos de obras públicas para sus propias empresas areneras y cementeras. La última, el 13 de agosto. En un vídeo en Facebook cuestionó que, pese a las denuncias, no lo procesaran.

Sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que el ataque en el que falleció el periodista «estaba dirigido a otra persona». Ríos, un ex jefe de Policía y un escolta fueron acribillados por varias personas que les dispararon desde un coche en marcha.

Cecilio Pérez, director editorial del 'Diario de Acayucan', exigió no descartar «ninguna línea de investigación». «Cándido está muerto, no va a mandar información, no va a defender las causas de esa zona, ¿a quién le beneficia eso?», preguntó.

La ruta del riesgo

Ríos, que cubría la crónica de sucesos como corresponsal de dicho periódico, escribía de temas 'rojos': asesinatos, narcotráfico, desaparecidos. Por eso recibió amenazas. Su viuda, Hilda Nieves Martínez, no sabe quién está detrás de ellas, pero pide «justicia, que se investigue bien».

Para Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, «Cándido Ríos había seguido la ruta de los periodistas en riesgo: denunció formalmente y pidió protección oficial. Habría que preguntar qué fue lo que falló en la protección y qué pasó con las denuncias periodísticas que hacía contra el exalcalde y las jurídicas por las agresiones y amenazas».

Denunciar la corrupción, las relaciones inconfesables entre gobiernos y grupos delictivos, las violaciones de derechos humanos, la narcoguerra, las agresiones a indígenas y la impunidad campante en el país son los denominadores comunes en la muerte de Ríos y las de Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdez, Jonathan Rodríguez -su madre, Sonia Córdova, sobrevivió al asalto con 25 impactos de bala contra su coche-, Salvador Adame y Luciano Rivera, los últimos de la lista.

El escritor Francisco Goldman puntualiza que «la impunidad es la libertad de expresión de los asesinos». Cuando el padre de Carlos David Chávez, un joven de Veracruz, se enteró de que su hijo pretendía estudiar Comunicación, no pudo menos que exclamar: «¿Quieres ser periodista? Te vas a morir de hambre, no vas a tener trabajo... ¡Te van a asesinar!».