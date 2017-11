La valenciana que pone música a las películas Amparo Edo, jurado del pasado Certamen Nacional 'Vila de Catarroja'. / Fernando Ros «Es un mundo muy cerrado donde ser mujer y extranjera me lo ha puesto muy difícil», afirma la joven criada en el barrio del Canyamelar | La compositora Amparo Edo dio el salto a Los Ángeles tras formarse en el Berklee College of Music OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN Sábado, 11 noviembre 2017, 19:35

El Certamen Nacional de Bandas de Catarroja sirvió para que la valenciana Amparo Edo regresara expresamente de Boston para formar parte del jurado. Edo es una joven del barrio del Canyamelar que comenzó su afición por la música en una de las bandas de más tradición de la ciudad de València: El Ateneo Musical del Puerto. Allí tomó sus primeras lecciones y continuó su formación hasta finalizar sus estudios superiores de trompa. Sus cualidades y un tesón y perseverancia a prueba de bombas le llevó, después de una muy dura selección, a conseguir una beca en una de las universidades de música de más prestigio del mundo: Berklee College of Music, cuya sede está en Boston. «Fueron unas pruebas muy duras que viví con mucha presión», recuerda Amparo Edo. «Eran unas becas de la SGAE pero en todo el proceso de selección participaron 4 ó 5 profesores llegados desde Berklee. Buscaban tres españoles con un perfil muy concreto y tuve la suerte de ser una de las elegidas».

«Cuando llegué a Boston me sentí muy afortunada por la oportunidad que tenía ante mí, pero constaté que mi beca era de tres años y las carreras estaban preparadas para hacerse en por lo menos cuatro. Tuve que trabajar mucho desde el primer día, afirma Edo con rotundidad. «Pero tenía muy claro que tenía que terminar y que ¡No me iba a ir de Boston sin mi título!» Tres años después Amparo Edo se graduaba 'Cum Laude' en dos titulaciones: Composición para Música de Cine y Audiovisuales y Dirección de Orquesta.

«Después me fui a vivir a Los Ángeles donde empecé a trabajar en orquestaciones de películas. Una banda sonora no es trabajo para una sola persona, se trabaja en equipos y he de reconocer que no fueron nada fáciles los primeros años, pues todo funciona conociendo a gente. Estos cinco años que he pasado en Los Ángeles me han convertido en una persona muy versátil», afirma Amparo, quien añade que «en algunos círculos no está bien visto, pero yo lo considero un gran valor». En este tiempo ha colaborado en las bandas sonoras de un gran número de películas, cortos y videojuegos y es orquestadora de películas y series de televisión. «Es un mundo muy cerrado donde ser mujer y extranjera me lo ha puesto muy difícil».

Edo se reconoce una artista multidisciplinar. «Me apasiona componer música de concierto: cámara, banda u orquesta. El mundo de la banda me encanta pues es de donde provengo», afirma una Amparo orgullosa de sus orígenes. «Los arreglos orquestales son una mezcla de componer y orquestar. Es dar forma y profundidad a canciones que de otro modo son mucho más íntimas».

La valenciana es la autora de los arreglos del proyecto sinfónico 'Vagamundo' de Santiago Auserón, quien fuera vocalista de Radio Futura y una de las voces más populares del pop español. Le acompaña en casi todos sus conciertos y con él está postproduciendo de un disco con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

En un año ha sido jurado de siete certámenes

Este curriculum internacional le está empezando a abrir las puertas de su Valencia natal. En poco más de un año ha sido requerida como jurado de siete de los certámenes más importantes de nuestra tierra: dos ediciones del Certamen de Bandas de la Comunitat Valencia, los concursos provinciales de Valencia, Castellón y Alicante, el Certamen Nacional 'Vila de Catarroja' y el próximo Concurso Bankia de Orquestas de la Comunitat Valenciana.

«Cualquiera que me conozca sabe que soy dura de roer», comenta Edo con una sonrisa. «Suelo ser bastante dura pero también muy razonable. Si me siguen llamando es porque valoran la firmeza de mis convicciones. No tengo vínculos con nadie ni con nada y supongo que eso transmite transparencia».

Responsable en todas sus respuestas, reconoce que el hecho de vivir en el extranjero «evita que me condicionen cosas que desconozco por el hecho de trabajar fuera. Ser jurado es una gran responsabilidad. Como músico de una banda, soy consciente de que juegas con muchas horas de trabajo e ilusión».

Su impecable trayectoria profesional acaba de ser reconocida en la universidad donde se formó. Amparo Edo Biol acaba de ser nombrada subdirectora del Departamento de Composición y Producción Contemporánea de Berklee College of Music, lo que le ha hecho volver a trasladar su residencia a Boston. «No podía haber imaginado nada mejor», confiesa una feliz Amparo. «Era un departamento que no conocía por dentro, pero cuando lo descubrí me di cuenta de que se asimilaba mucho a lo que es mi trabajo de cada día pues abarca composición, arreglos, orquestación y toda la parte de su posterior producción: Enseñarles a hacer música y ayudarles a que quede bien plasmada». De su departamento depende una asignatura tan importante como la de 'Arreglos' por la que han de pasar los 4.000 alumnos que cursan sus estudios en esta universidad americana.

Con la modestia que le caracteriza reconoce que su trabajo «es dirigir el departamento y supervisar a los 31 profesores que tiene a su cargo. Soy la responsable del bienestar del equipo docente y de que el ambiente de trabajo sea el más adecuado». Amparo Edo entiende esta nueva responsabilidad como un paso más en su carrera: «Son tres años de contrato, lo que me obligará a dar lo mejor de mí misma todos los días».

Esta nueva responsabilidad también le permite estar más cerca de Valencia. «Lo que me hace mucha ilusión es que ahora vivo casi a mitad de camino de las personas que más quiero, que son mi familia». Llegué el viernes y el mismo sábado asistí a un concierto de mi banda, el Ateneo Musical del Puerto que interpretaba una obra mía, 'Cleopatra'. Poder escucharla y ver a mi padre haciendo el solo de tuba fue un momento muy emocionante».