Los tweets del actual presidente de la Comunidad de Madrid que indignan a los valencianos Ángel Garrido durante una comparecencia pública. / EFE Las redes sociales recuperan mensajes publicados por Ángel Garrido en 2009 y 2012 LAS PROVINCIAS Martes, 8 mayo 2018, 18:15

Las redes sociales se han convertido en un mal de cabeza para los políticos.Ya no es únicamente lo que publican en la actualidad sino también lo que pudieron publicar en años anteriores, fueran o no representantes del gobierno público. Eso mismo le está pasando al actual presidente de la Comunidad de Madrid. Al popular Ángel Garrido no paran de recordarle mensajes publicados hace años en su perfil de Twitter. De todos, entre los que se encuentran mensajes a otros políticos nacionales e incluso mensajes sobre su agenda diaria, existen dos que no han gustado entre los usuarios valencianos. Son dos mensajes en los que Garrido hace mención a «los valencianos» y a Benidorm.

De los dos, el «más nuevo» ha provocado gran revuelo al no entenderse la relación que hace Garrido. Habla de las personas que «sitiaban» la sede del PP en febrero de 2012 y «supone» que son «estudiantes valencianos que están haciendo un máster en Madrid para ampliar su cultura». Entre las respuestas, todas hechas en la actualidad y no por aquel entonces, se encuentran insultos y referencias a la polémica de su predecesora Cristina Cifuentes con el máster en la Universidad Juan Carlos I.

Supongo q los que sitian la sede del PP en Génova son estudiantes valencianos que están haciendo un master en Madrid para ampliar su cultura — Ángel Garrido (@angelgarridog) 21 de febrero de 2012

El segundo mensaje es más antiguo. 11 de septiembre de 2009. Por aquel entonces Ángel Garrido era concejal del Ayuntamiento de Madrid y escribió «Por desgracia Berlusconi es un símbolo de la política actual, un gañán, un zafio y analfabeto funcional... en Benidorm triunfaría». Coincide con el mensaje de 2012 que todas las respuestas al mensaje son actuales y no de aquella época.