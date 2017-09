10 trucos para que no pierdan tu maleta El terror a perder el equipaje es cada vez más habitual. / LP Sigue estos pasos para que no tengas que sufrir el extravío de tu equipaje Martes, 5 septiembre 2017, 21:51

Junto al miedo a volar y estar a miles de metros de altura, está cada vez más normalizado el terror a que te pierdan la maleta al irte de vacaciones. Además de los nervios porque el avión se estrelle y por las turbulencias, vas todo el viaje preocupado por lo que será de tu equipaje. Sigue estos sencillos trucos para que no vuelvan a perderte ni una maleta más:

1. No sobrecargues la maleta

Prácticamente todas las compañías controlan el peso de las maletas y te hacen pagar en caso de exceso de equipaje para poder facturarla. Además, para agilizar el transporte de las maletas hasta el avión suelen lanzarlas con más bien poco cuidado, por lo que si tu maleta pesa mucho, su caída -evidentemente- será peor y puede incluso romperse y salirse tu equipaje.

2. Haz 'Chek In' con tiempo

La mayoría de las maletas que se suelen perder son las que se faturan en último momento, ya que si no hay tiempo físico de embarcarlas en el avión se mandan con el siguiente vuelo. Por lo tanto, es recomendable no realizar este trámite a última hora y registrar tu equipaje con tiempo de antelación.

3. Ojo a los tiempos de escala

Los vuelos directos pierden muchas menos maletas que aquellos con escala, ya que los tiempos de espera en ocasiones no son suficientes como para que tu maleta logra ir de un avión a otro, por lo que puede ser que no viaje contigo y la acabes perdiendo. Es preferible que dejes al menos una hora entre vuelo y vuelo para estar seguro de que llevas todo tu equipaje.

4. Cambia de vuelo en un HUB

Los HUB son grandes aeropuertos, generalmente de nueva construcción, que garantizan una escala segura por sus desarrollados sistemas e infraestructuras, preparados para que todo esté controlado y sea menos probable perder una maleta que en un aeropuerto con menos tráfico y control.

5. Maleta llamativa y económica

Cuando elijas tu maleta, decántate mejor por un modelo más económico, porque las mas caras suelen atraer a los ladrones de equipaje, además es recomendable que escojas un color tan llamativo como para que la reconozcas incluso desde lejos.

La mejor opción es una maleta llamativa y económica. / El Correo/LP

6. Usa una pegatina de protección

Si tu maleta no está en sus mejores condiciones, compra una pegatina o film de protección para protegerla de los golpes y arañazos del transporte y distinguirla del resto de equipajes.

7. Quita siempre las etiquetas viejas

Tu maleta solo puede tener una etiqueta, principalmente para evitar despistes y facturaciones erróneas, por lo que retira todas las etiquetas que no sean del vuelo en cuestión en el que te encuentres.

8. Asegura tus pertenencias

Si vas a viajar con elementos de valor como aparatos electrónicos, joyas o cualquier cosa de precio más elevado, que no se te olvide declararlo y obtener un seguro para tus pertenencias, ya que el precio de una maleta estándar está estipulado y no te pagarán por algo que no saben seguro si está en tu maleta o no.

9. 'Frágil'

Siempre que factures, pide expresamente que te pongan en el equipaje la etiqueta de 'Frágil', ya que asi te aseguras de que tendrán un poco más de cuidado con ella y se disminuye el riesgo de roturas o golpes.

10. GPS

En un caso extremo, para aquellos que viajes mucho o tengan algún trauma causado por extravíos de este tipo, siempre se puede instalar un GPS en la maleta para saber al cien por cien dónde está en caso de pérdida.