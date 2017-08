Estos son los 4 tipos de usuarios de Facebook, según un estudio La International Journal of Virtual Communities and Social Networking afirma que en la red social más famosa podemos encontrar cuatro personalidades distintas C. BENLLOCH Sábado, 5 agosto 2017, 21:51

La mayoría de personas consideran que en Facebook se pueden contrar dos tipos de personas: aquellas que publican cosas interesantes y aquellas que acabamos por eliminar de la lista de actualizaciones que la red social nos muestra. Pero según un estudio de la International Journal of Virtual Communities and Social Networking ha determinado que en la red social de Mark Zuckerberg hay cuatro tipos distintos de usuarios, con personalidades muy marcadas. ¿Sabes a qué grupo perteneces tú?

El estudio

Según recoge 'Quartz', para el análisis, que se realizó a personas entre los 18 y los 32 años, los investigadores de la School Communication en la Universidad de Brigham Young pidieron a los participantes que respondieran a 48 cuestiones, y que las ordenaran en una escala que iba desde "se parece a mi" a "no se parece en nada a mi", con sus puntos intermedios.

Según el estudio, en Facebook podemos encontrar estos cuatro tipos de personalidades:

Constructores de relaciones

Utilizan la plataforma para fortalecer y mantener relaciones existentes con familiares y amigos. Consideran Facebook no como una sociedad virtual, sino como un pequeño lugar para compartir historias con las personas cercanas a ellos. El estudio revela que comparten mucho contenido en la red social, ven gran cantidad de vídeos y fotos de sus allegados y comentan frecuentemente las publicaciones de los demás.

Mirones

Este grupo se siente en parte "atrapado" en la red social. La considera una obligación de la vida moderna de la que no puede escapar, pero sus integrantes no publican información personal y actualizan su estado. Tampoco suelen comentar o dar "me gusta" a publicaciones de sus contactos. Cuando entran en Facebook, dedican básicamente el tiempo a observar los contenidos aportados por los demás, como meros espectadores.

Pregoneros

Son personas que ven la plataforma como un lugar para pregonar sus intereses. El mundo que comparten en Facebook no se parece a su vida real, y publican cosas sin importarles si alguien las lee o le da a "me gusta". No comparten ningún tipo de información personal, sino que sus contenidos son siempre informaciones de última hora o están relacionados con la actualidad -suelen ser activistas, periodistas u organizadores de eventos-. Sus publicaciones van destinadas a concienciar sobre temas o noticias alarmantes.

Selfies

Este grupo es semejante a los constructores de relaciones, salvo por el hecho de que el contenido que comparten está principalmente destinado a llamar la atención sobre su persona. Ya sea consciente o inconscientemente, su objetivo es conseguir el mayor número de "me gusta" posible; y cuántos más consiguen más aprobados por sus compañeros se sienten.