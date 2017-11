Un 'sin techo' en Cambridge Geoff Edwards, de 52 años, muy ilusionado con sus estudios en la Universidad de Cambridge. / r. c. Geoff Edwards es un adicto a los libros, vivió en la calle y ahora cursará Literatura en una de las mejores universidades ISABEL URRUTIA CABRERA Martes, 14 noviembre 2017, 00:10

Nadie daba un duro por Geoff Edwards. Dormía en la calle, estaba sumido en la depresión y había superado los 50 años. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Sin estudios ni familia, no alimentaba ninguna ambición. O mejor dicho: solo una. «Desde pequeñito, todos los días leo un libro. Cualquiera cosa, siempre que sea del siglo XX. De Kerouak a Burroughs, sin olvidar al gran maestro John Steinbeck... Debo decirles, señores, que me marcó muchísimo 'Las uvas de la ira'», confiesa este hombre, larguirucho y simpático, ante un enjambre de periodistas de la BBC.

Se ha convertido en un centro de atención mediática dentro y fuera de su país. Y todo porque se acaba de matricular en la Universidad de Cambridge como alumno del Hughes Hall College, especializado en posgraduados y enseñanza para adultos.

«¿Se lo pueden creer? Voy a estudiar Literatura Inglesa. Es la primera cosa de la que me siento orgulloso en mi vida», anuncia con tranquilidad y la mirada muy limpia. Está preparado para darse una segunda oportunidad. Parece mentira que hasta hace muy poco se ganara la vida, a duras penas, como vendedor de 'Big Issue', una revista que gestionan personas 'sin techo' en Reino Unido. Su rutina no variaba: se levantaba a las seis de la mañana, paseaba por la orilla del río Cam, veía desfilar a los patos y luego se marchaba al centro de la ciudad, a buscar el mejor sitio delante de las iglesias, supermercados y bancos. «¡La gente me compraba muchos ejemplares! Eso me hacía bien. Recuperé la autoestima», explica Geoff Edwards, en presencia de los docentes que le han permitido asistir a un curso intensivo de acceso a la universidad británica.

Tras culminar todos los exámenes con brillantez -«me ha costado un poco entender a Shakespeare»-, ha demostrado que se encuentra a la altura de un centro donde han estudiado personajes tan dispares como el físico Steven Hawking y la plana mayor del mítico grupo de humoristas Monty Phyton.

Se trata de la segunda institución con más premios Nobel, 141, por detrás de Harvard, que alcanza los 152. A Geoff -'Geoffy' para los amigos- no le interesa recibir ninguna distinción ni medalla. Le basta con terminar la licenciatura en una de las mejores universidades públicas de su país, junto con la de Oxford. Una proeza para este hijo de cartero y oficinista, criado en Liverpool, que no llegó a terminar el colegio. Superó dignamente Matemáticas y Lengua pero no aprobó... ¡Literatura!

«De chaval, se me atragantaba 'El mercader de Venecia', de Shakespeare, y 'Las crisálidas', de Wyndham. ¿Que por qué? Es que no me gustan los libros antiguos ni la ciencia ficción. Soy un tipo con los pies en tierra», se justifica este loco de John Steinbeck. Hasta se da un aire a Henry Fonda en la versión de 'Las uvas de la ira' que dirigió John Ford para la gran pantalla. «Es una historia de dignidad y lucha. La recomiendo», afirma.