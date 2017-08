El sueño de una Arcadia americana New Hampshire fue la primera colonia que se rebeló contra Inglaterra. El Proyecto para un Estado Libre pone fecha para volver a cambiar su historia: el año 2021 ANTONIO CORBILLÓN Sábado, 19 agosto 2017, 01:06

Soy un padre anarquista, minimalista, empresario e ingeniero de sistemas. He estado buscando la libertad toda mi vida, porque no sabía lo que realmente significaba. Nunca compré el sistema de partidos políticos y las tácticas de este sistema corrupto y manipulado». Brian Becker se mudó el pasado junio a New Hampshire, la primera colonia americana que se declaró libre de Gran Bretaña. Ahora aspira a ser la primera que se declara libre del yugo del Gobierno de Estados Unidos. Junto a su familia, Becker sueña con «construir una comunidad compartida y abierta en el Estado libre. El proyecto aún necesita algunos años para llegar a buen término. Pero no voy a renunciar a la esperanza», anuncia.

En realidad, no falta tanto para que fructifique esa Arcadia libertaria. Ocurrirá el 3 de febrero de 2021. En esa fecha se habrán cumplido justo cinco años desde que el Free State Project (Proyecto Para un Estado Libre) alcanzó los 20.000 firmantes repartidos por la primera potencia mundial. Y una de las pocas exigencias que se impone a sus mentores es que todos se mudarán a vivir al pequeño Estado del noreste estadounidense en ese plazo.

¿Por qué 20.000 y por qué en New Hampshire? En las matrículas de sus coches puede leerse el lema de este particular Estado: 'Live Free or Die' (Vive Libre o Muere). Consecuente con el mensaje, este pequeño territorio ofrece la mayor cota de libertad del país y, sobre todo, de capacidad del ciudadano para influir en ella. La cosa comenzó en 2001 con un ensayo en internet de Jason Sorens, un brillante graduado en la Universidad de Yale. Sorens teorizó que «si 20.000 activistas comprometidos se trasladaban a un solo Estado con una población lo suficientemente pequeña, podrían empujar la política y la cultura en una dirección más libre y abierta».

Sin impuesto de la renta

Quienes recogieron el guante se fijaron enseguida en New Hampshire, un Estado de un tamaño ligeramente mayor que la provincia de Badajoz y con una población de 1,3 millones de personas. Pero, sobre todo, porque encabeza año tras año el título de Estado más libre de Estados Unidos que publica el informe 'Libertad en los Cincuenta Estados'. La Administración funciona con sus mínimas cargas tributarias estatales y locales (no se paga declaración de la renta). Tiene la más abierta normativa del uso de armas. Pero también los mejores índices de tolerancia racial o religiosa. O tradiciones asentadas como el salario de sus legisladores, que siguen cobrando los mismos 100 dólares que recibían en 1889. Nadie es multado por no llevar cinturón de seguridad o casco porque son responsabilidad de cada cual.

Por todo ello, el Estado atrae desde siempre a izquierdistas, libertarios y hasta miembros del Partido Pirata europeo. Edward Snowden, traidor oficial por filtrar documentos de la CIA, habló desde su exilio en Rusia en la última cumbre anual del Proyecto para un Estado Libre. En este lugar de montañas graníticas en el límite con Canadá ha centrado sus esfuerzos el que ya es el «movimiento migratorio de cambio social más exitoso en la historia de Estados Unidos», explicó su presidenta, Carla Gericke, cuando anunció que habían superado la barrera de los 20.000 adeptos.

El cambio ya está en marcha

Los primeros 2.000 que ya viven allí están dejando su huella en las leyes. Hay condados en los que apenas se necesitan 700 votos para resultar electo. Desde que se asentaron en New Hampshire y empezaron a trabajar, 40 libertarios ocupan ya los escaños donde se cambian las normas. El resultado es espectacular: se ha aprobado el derecho a educar a los hijos en casa, al margen del sistema escolar obligatorio; el rechazo a la identificación policial (2008); la legalización del matrimonio homosexual (2009); el derecho al uso de cannabis médico (2013)... «Imagínense qué se puede lograr con diez veces más gente», advierte Carla Gericke en su web, al hacer balance. También invita a sus conciudadanos a elegir: «Algunas personas solo quieren sentarse y quejarse o, aparentemente, votar por Trump. Otros buscan soluciones. Quieren hacer algo».

Y para darle visibilidad organizan dos cumbres anuales. Conferencias, conciertos, comilonas campestres y análisis del mercado inmobiliario y laboral para ayudar a los que muden su vida al territorio libre. En esos días dejan sus dólares en casa y pagan todo con bitcoins (moneda virtual) o con oro al peso, como en los viejos tiempos de los pioneros.

Carla Gericke se pregunta por qué si las 'autobahn' (autopistas sin límite de velocidad) alemanas funcionan, el juego en Mónaco no da problemas y Hong Kong es una potencia con un mercado casi desregulado «¿no va a funcionar el Proyecto para un Estado Libre?».

La carrera por la presidencia de la Casa Blanca empieza en cada nuevo mandato en New Hampshire. Algunos ya luchan para que, cuando Donald Trump entregue el testigo a finales de 2020, sea la última posta.

millones de habitantes tiene el Estado de New Hampshire, el quinto más pequeño de la Unión.

Esta colonia americana se rebela contra Reino Unido; fue la primera en declarar su independencia.