4 situaciones en las que no debes usar aceite de oliva Consejos para sacarle el mayor partido al 'oro de España' LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 11 septiembre 2017, 18:33

El aceite de oliva es un referente para nuestra dieta mediterránea. Considerado el 'oro de España' es un alimento muy valioso tanto en nuestro país como en el resto del mundo. No obstante, no es siempre adecuado su uso, y no debemos usarlo para todo.

1

Si no se indica claramente la procedencia

En algunos países como Italia, existen muchas botellas fraudulentas que, pese a lo quye pueda parecer en el etiquetado, no es aceite de oliva.

Esto, por suerte, en Epaña no ocurre, sino que nuestro país es el mayor productor de aceite de oliva del mundo. Los datos de la Asociación Interprofesional del Aceite de Oliva indican que de media se producen 1'3 millones de toneladas de este 'oro' líquido y solo consumimos un 3'5% de aciete de oliva de importación, lo que hace complicado que el aceite sea fraudulento.

2

Para freír

Utilizar aceite recalentado a más de 160 grados en el caso del virgen extra y 215 para el virgen puede ser muy nocivo para la salud. Al freír se produce un proceso de oxigenación que provoca que algunas de sus propiedades se degraden. Por ejemplo, los ácidos grasos y el omega-9 pierden calidad cuando se el aceite se usa para freir, por lo que el alimento pierde muchas de sus virtudes.

A pesar de esto, el aceite de oliva virgen extra en un primer uso aguanta muy bien las altas temperaturas sin perder sus propiedades.

3

A la parrilla

Calentar el aceite a la parrilla puede casusar incluso llamas en la cocina si no se está atento. No obtante, contrariamente a lo que se cree, no es perjudicial para la salud y puede consumirse igualmente. Además, es recomendabñe utilizar aceite virgen extra, que es mucho más fuerte para cocinarlo

4

Como hidratante o mascarilla capilar

Aunque bien es cierto que el aceite tiene múltiples propiedades hidratantes y se sueñe utilizar en prpductos cosméticos, el aceite de oliva no es apto par todo tipo de piel. En pieles muy grasas y acneicas puede favorecer que salgan más granos y puntos negros.