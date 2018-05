Sergio Ramos revoluciona las redes sociales con su rap 'SR4' Sergio Ramos durante un partido del Real Madrid. / AFP El futbolista ha compartido un video en su perfil de Instagram cantando sobre sí mismo LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 21 mayo 2018, 17:56

Es uno de los futbolistas más conocidos de España, que despierta atención dentro y fuera del campo. Sergio Ramos es un tema de conversación bastante frecuente en tertulias deportivas y de crónica social, tanto por sus jugadas como por su vida privada, que comparte con la presentadora Pilar Rubio.

Es un personaje cuya presencia no cesa en redes sociales, pero su última aportación ha dejado boquiabiertos a los usuarios de estas plataformas, que ya parecían casi acostumbrados a los contenidos del futbolista en internet. El capitán del Real Madrid se ha atrevido con un rap que trata sobre sí mismo. Lo ha titulado como 'SR4', que ha querido presumir de su logro musical vía redes, en las que ha compartido su actuación con un vídeo: «Mi casa, unos amigos, mucha magia y este es el resultado. Mi vida en una canción… y muchas estrofas aún por escribir. Gracias a todos los que me habéis llevado y acompañado hasta aquí», ha escrito el futbolista al publicar la hazaña en su perfil de instagram.

A continuación, la letra escrita para mayor disfrute:

«Yo me considero un niño de barrio que se ha criado en una plazoleta de Camas.

Nunca olvido de dónde vengo porque así siempre sabré dónde ir.

30 de marzo, los bloques blancos. No se crió como vos, no no no.

Nació con dos Balones de Oro, los tiene bien puestos.

Pronto los vio Caparrós. Galas, alfombras rojas, fistro, trajes.

No olvida sus orígenes, tatuajes, es una leyenda, su palmarés es.

Todos le conocen pero nadie sabe quién es él.

Va por delante, no vengan a robar a la cárcel así que denle de comer aparte.

No me comparen ese mangante con SR4 magnate.

Trajo la Décima, la Undécima jugando en el alambre.

Hoy como con Ramos ayer con Sergio pasé hambre.

Al postureo, a la farándula y a la vida de teatro le ponemos una rueda y cuesta abajo porque sabemos que en Madrid la I es la I, pero el número 1, el 4.

Y al final se ganó la batalla porque nunca ha tirado la toalla.

Es la flor del jardín, la atalaya, el número 1, el 4.

No creían y la metió en la escuadra. Su primer sueldo fue pa' la yaya.

Y ahora con el brazalete de España el número 1, el 4.

Monada, aquí nadie regaló nada, ese abdomen es de pico y pala. Siempre da la cara. No hay tiempo, al corte, jugando en largo, dentro y fuera, capo de capos, capitán general en la capital.

Cuenta millones en Twitter, seguidores en Instagram.

Es una de arena y cero de cal. Salto y floto, de un All Star, SR, ADN NBA.

Pura raza como silencio Yucatán. Yendo al frente como Manny Pacman.

Monada, aquí nadie regaló nada, ese abdomen es de pico y pala, siempre da la cara.

Ya no cuaja ese jajaja, tu blabla nuestra merienda. Su testiculina no está en venta.

Te sale a lo Panenka, lleva el 15 por Antonio Puerta. Así que sigue así, freno y sin frenos con frenesí. Él es blanco o negro, nunca es gris.

El Churu está en el centro aquí, MVP de la Champions League y la Orejona para Chamartín.

Vinieron mal dadas, Barcelona 5-0. Pero yo vi volar a… y besar el suelo.

La culpa fue del chachacha, calma en Barna chacho. Manda el camero y al final se ganó la batalla porque nunca ha tirado la toalla.

Es la flor del jardín, la atalaya, el número 1, el 4.

No creían y la metió en la escuadra. Su primer sueldo fue pa' la yaya y ahora con el brazalete de España, el número 1, el 4.

Monada, aquí nadie regaló nada, ese abdomen es de pico y pala, siempre da la cara.

Le estáis buscando el fallo pero mira, Con pelo largo o con barba lo del niño es de otra liga.

Era un Ford Fiesta verde, ventanas bajadas, peinando Sevilla, escuchando Camarón con la elástica del Pájaro Caniggia.

Eran otras historias tía. Hoy las cosas son distintas día a día bajo el foco de la alegría. Es una cosa de locos. Desde di matei ya te enviaré una foto…92.48.

Y al final se ganó la batalla porque nunca ha tirado la toalla.

Es la flor del jardín, la atalaya, el número 1, el 4.

No creían y la metió en la escuadra.

Su primer sueldo fue pa' la yaya y ahora con el brazalete de España. El número 1, el 4 y al final se ganó la batalla porque nunca ha tirado la toalla.

Es la flor del jardín, la atalaya, el número 1, el 4. No creían y la metió en la escuadra, su primer sueldo fue pa' la yaya y ahora con el brazalete de España.

Y que te cuelguen el oro, mejor zaguero del globo, bro…Contigo empezó todo».