¿Cómo seguir viendo noticias en tu muro de Facebook? Un cambio en el algoritmo provoca que dejes de ver ciertas publicaciones LAS PROVINCIAS Domingo, 28 enero 2018, 20:24

Facebook ha llevado a cabo uno de los cambios en visualización de contenidos más destacados de los últimos años. Los usuarios de la red social notarán que ciertas páginas desaparecen de su muro de inicio pese a continuar siendo 'seguidor' y que la página prosigue publicando contenido en su perfil. Si no quieres perderte ninguna noticia que se publica en el Facebook de LAS PROVINCIAS sigue estos pasos:

En primer lugar accede a la página de LAS PROVINCIAS en Facebook. si no eres seguidor, primero debes seleccionar la pestaña de 'me gusta'. Una vez ya con el 'me gusta' dado a la página de Facebook de LAS PROVINCIAS hay que elegir la opción que se muestra a la derecha: 'Seguir'.

Una vez se ha dado a esta opción se desplegará un menú con diferentes opciones para ver las notificaciones de las publicaciones de LAS PROVINCIAS en Facebook. De las posibilidades hay que seleccionar 'Ver primero'.

Con este simple gesto seguirás al tanto de la actualidad gracias a las publicaciones de LAS PROVINCIAS en Facebook sin que te afecte el último cambio de la red social.