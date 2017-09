Santi Rodríguez se echa a llorar en «El Hormiguero» Santi Rodríguez. / LP El humorista tuvo que ser hospitalizado por un infarto en la arteria esplénica LAS PROVINCIAS Valencia Viernes, 8 septiembre 2017, 18:18

Como cada noche, el programa de «El Hormiguero» preparaba una hora de entretenimiento y muchas risas. Muchas, debido a que el invitado de la noche era, ni más ni menos, que el humorista Santi Rodríguez.

Sin embargo, más de uno entre el público tuvo que coger un pañuelo debido al relato que hizo Rodríguez de uno de los momentoas más duros de su vida. El pasado mes de julio, Santi Rodríguez tuvo que ser hospitalizado por un infarto en la arteria esplénica. Ya entonces bromeaba en Instagram con que aunqeu sonara «fuerte», estaba «todo controlado», mientra agradecía los mensajes de apoyo que había recibido a través de Internet.

Se suelen poner por aquí fotos bonitas y con todo perfecto. Como me pregunta tanta gente, al final lo mejor es contarlo. He tenido un infarto en la arteria esplénica. Suena fuerte pero está todo controlado. Al ser en la zona del bazo la cosa no es tan crítica. Gracias a todos por vuestros mensajes. Ahora toca optimismo y remontar de nuevo. Una publicación compartida de Santi Rodriguez (@santihumor) el 29 de Jul de 2017 a la(s) 2:13 PDT

El humorista contó que estaba en Estados Unidos cuando comenzó a sentir un dolor,pero no le dio «más importancia de la cuenta». «Cuando llegué, la luz no funcionaba en la zona de mi casa así que imagínate. Todo lo de las neveras derretido, con todo echado a perder. Con mi infarto y me puse a limpiar, me fui a comprar y rellené las neveras y todo», continuaba con un tono cómico

Días más tarde decidió ir al médico, que creyó en un primer momento que tenía 'diverticulitis', lo que Rodríguez bromeó con que era algo común en su profesión. Tras unas pruebas, todo se volvió más complicado. «¿Te puedo hablar claro?», le dijo el médico. «Pensé que tenía un cáncer. Y mi reacción cuando me dijo que había sido un infarto fue '¡ay! que no es cáncer... ¡Hostia! Un infarto'», confesó el humorista. Escasos minutos después se vio obligado a decir: «Se me está haciendo el nudo».

Aún con las lágrimas en los ojos recordaba: «Ves que todo el mundo te quiere y te escribe». Algunos de esos mensajes de ánimo llegaron de parte de Fernando Torres o Antonio Banderas.