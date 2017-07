Santi ya puede tuitear Santi, con la cantante Rosa en el encuentro mundial de Twitter celebrado en Granada. / ramón l. pérez Una aplicación permite a personas con movilidad reducida escribir mensajes con la mirada. Santiago es una de ellas. «Hoy puedo enviar mi primer tuit, tengo tantas cosas que contaros...» LORENA CÁDIZ Sábado, 1 julio 2017, 21:48

La vida de Santi cambió el pasado 16 de junio, aunque este enunciado puede quedarse corto. Hay quien diría que la vida de Santi 'empezó' ese día. A sus 46 años, sufre parálisis cerebral y no puede mover gran parte de su cuerpo. Jamás ha tenido la oportunidad de comunicarse libremente. Habla con enorme dificultad y su cuidador, que trabaja con él a diario, codo con codo, le traduce. Así, hasta el 16 de junio, cuando encontró en Twitter una vía para hacerse entender con menos inconvenientes. Fue gracias a una tecnología desarrollada por la empresa Irisbond que ha venido a denominarse '#TuitsAOjo' y que se presentó en exclusiva en #TATGranada17, el mayor evento de Twitter del mundo, que se acaba de celebrar en la capital nazarí. En román paladino, se trata de una herramienta que permite escribir tuits con los ojos, ideal para personas como Santi.

«Hoy puedo enviar mi primer tuit. Tengo tantas cosas que contaros...», escribió aquella mañana Santiago Recio Cobo (@RecioCobo), y acompañaba el mensaje con el emoticono de un brazo sacando músculo. Sí, por la cabeza de Santi bullían muchas cosas con ganas de salir, pero él tenía meridianamente claro a quién quería dirigirse primero: a Nach, el rapero. Santi es fan de su música y el miércoles, valiéndose de esta nueva tecnología, confesó al público que llenaba el auditorio del Parque de las Ciencias de Granada que le gusta cómo compone y que sus temas le «relajan».

Volvamos al 16 de junio, a la primera vez que pudo utilizar los ojos para teclear un tuit. Ese día cursó a su ídolo musical el siguiente texto: «Hoy necesito que digas muchas cosas por mí». «Te escribo -añadió- con una de las pocas cosas que puedo mover libremente, mis ojos #TuitsAOjo». Poco a poco, Santi fue detallando al cantante cómo funcionaba la herramienta que acababa de cambiarle la vida. «Santi tiene una tableta frente a él y un dispositivo debajo. De una forma muy sencilla, puede comunicarse con la mirada», explicó ayer Eduardo Jáuregui, de Irisbond.

Cualquier persona con escasa o nula movilidad tiene simplemente que mirar a las letras que le aparecen en pantalla e ir formando las palabras que quiera componer. Cuando precise hacer doble clic o abrir un programa, basta con pestañear. «El sistema se sustenta en una tecnología infrarroja que hemos ido complementando con fundaciones, asociaciones y usuarios que nos trasladaban su 'feedback'», agregó el representante del desarrollador. En ese camino se encontraron con Twitter, y lo que presentaron en Granada es «una aplicación que permite tuitear con la mirada». Por el momento, está concebida para su uso en tabletas o portátiles, pero la empresa se ha marcado el objetivo de comercializar en 2018 el primer teléfono móvil controlado con los ojos.

«Quiero que se sepa que nosotros estamos muy capacitados para todo -reivindicó Santi-. Somos personas con problemas, como cualquier otra, pero queremos llevar una vida normal, y eso la gente de a pie no lo sabe». Por eso, precisamente, se ha marcado como reto transmitir la realidad de su colectivo a través de Twiter, de la nueva ventana que airea su vida.

Por lo pronto, y en sólo trece días, son ya muchos los que se han enterado de que Santi ha llegado al mundo virtual. Su conversación con Nach fue mucho más allá de los 140 caracteres. Cuando el rapero leyó sus mensajes, se quedó 'tocado'. Así que apareció por sorpresa en el #TATGranada17 y contó la historia: «Cuando Santi me explicó que escribía con los ojos, enseguida me vino a la cabeza mi hermana, que tenía una discapacidad compleja. Pensé qué bonito hubiera sido poder comunicarme con ella, pero entonces no existían estas herramientas», se lamentó el músico.

Rapear con la mirada

Con las ideas que se le agolpaban en la cabeza y las emociones a flor de piel, Nach compuso a toda prisa un tema que habla sobre esta experiencia. También ha grabado un videoclip, cuyo protagonista es Santi. Los presentes en el congreso del Parque de las Ciencias pudieron asistir a su proyección, y escuchar las impresiones del artista: «Después de esos primeros tuits, creé una canción poniéndome en la piel de ellos, de Santi y de mi hermana, y de esa barrera que se rompe ahora. Esto es el derecho a la comunicación. No es solo bonito o especial, es necesario. Por eso estoy aquí, para apoyar a Santi y para que se puedan romper barreras».

Y todavía se puede ir un paso más allá. En el turno de preguntas, la cantante Rosa, que era la siguiente en intervenir, le propuso que, utilizando la voz que ahora le proporciona la tecnología, grabara una canción junto a Nach. «Podrías ser el primer rapero que cante con la mirada», le emplazó.