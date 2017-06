Por qué cada vez hay más cáncer de piel en España

La polémica caducidad de las cremas solares

Si hay un producto que no puede faltar a la hora de combatir los perjuicios del sol son las cremas de protección. Año tras año, los laboratorios invierten mucho dinero en mejorar la eficiencia de estas, pero en las últimas semanas se ha levantado un gran polémica por su (desconocido) uso limitado de doce meses, situación que ha indignado a buena parte de los consumidores, enfadados ya por el elevado precio de éstos: «Lo más importante es hacer caso de los consejos. Debemos utilizar cremas con protección adecuada a nuestro tipo de piel y reaplicar cada 2-3 horas o tras el baño. Por mucho que lo hayamos escuchado y leído miles de veces, aún hay gente que sigue sin hacer caso de estas pautas. Ahora bien, una vez abiertas, la duración de las cremas solares es de doce meses, y este dato viene indicado en el envase del producto. Siempre ha sido así. No creo que deba haber debate sobre este asunto. Además, en el mercado hay cada vez mayor oferta de fotoprotectores y a precios económicos, pero es verdad que la tecnología que incorporan, cada vez es más avanzada y eficaz, provoca que quizás algunas cremas solares no sean todo lo barato que nos gustaría que fueran», detalla el especialista en Dermatología José Luis López Estebaranz.

La controversia con el uso de las cremas solares va de la mano con la de la vitamina D. Hay expertos que consideran que tanta precaución con el sol le quita al cuerpo su necesaria dosis de este tipo de vitamina. ¿Leyenda urbana o realidad? Responde el dermatólogo: «Las necesidades corporales de vitamina D se sintetizan por la piel tras una exposición de unos 10-15 minutos de una zona como las piernas, la cara o los brazos. Por más tiempo que estemos expuestos a la luz ultravioleta no vamos a fabricar más vitamina D. Solo en aquellas personas que requieran unos aportes especiales, por alteraciones en su absorción o producción (enfermos renales, personas con osteoporosis…) o porque tengan un déficit en la misma, se pueden suplementar con aportes orales de vitamina D. Por lo tanto, debemos concienciarnos de protegernos el resto del tiempo y así evitaremos el envejecimiento prematuro de nuestra piel, y el aumento del riesgo de lesiones precancerosas y de cáncer de piel»