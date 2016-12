Revisión urológica para detectar precozmente el cáncer de próstata

Cada año se diagnostican en España 19.000 nuevos casos de cáncer de próstata y más de 80 por cada 100.000 habitantes, lo que le convierte en uno de los tumores más prevalentes en nuestro país.

El doctor Javier Cambronero, jefe de Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud San José, afirma que el 71% de los pacientes tiene más de 65 años y un 14,6% menos de 60. «Además, solo un 4% de los pacientes se diagnostica con la enfermedad diseminada y el 90% restante tiene aún la enfermedad clínicamente localizada, frente al escaso 65% de comienzos de los años 90 cuando no se disponía del marcador sanguíneo PSA», aclara el especialista.

Aunque en el mundo occidental el de próstata es el más frecuente en el hombre tras los cutáneos y la segunda causa de muerte por cáncer, el riesgo de morir por este tumor está por debajo del 3%. Las muertes por cáncer de próstata se producen en varones menores de 55 años solo en el 2% de los casos y la mayoría de los fallecimientos, un 70%, ocurre en mayores de 75 años. «De ahí, la importancia vital de efectuar un diagnóstico precoz», apunta el doctor Cambronero, quien añade que «sabemos por numerosos estudios el comportamiento poco agresivo que pueden tener algunos cánceres de próstata y, también, la extremada agresividad de otros».

Pruebas diagnósticas

En la actualidad los especialistas disponen de numerosas pruebas para diagnosticar este tipo de cáncer. Durante las dos últimas décadas, el antígeno específico de próstata (PSA) medido en sangre se ha utilizado de forma generalizada.

El tacto rectal, la ecografía transrectal y la resonancia magnética han sido también incluidas como pruebas para el diagnóstico de este tumor. «No obstante, la biopsia prostática y el examen del tejido por el patólogo son los procedimientos esenciales para el diagnóstico definitivo del cáncer de próstata. De hecho, el diagnóstico anatomopatológico (biopsia) nos va a condicionar las distintas actitudes terapéuticas», subraya el doctor Cambronero.

Como un porcentaje importante de varones con cáncer de próstata asintomático, detectado mediante PSA, tiene un tumor que no progresará o bien lo hará lentamente, y permanecerá asintomático de por vida, el doctor Cambronero cuestiona las terapias agresivas para determinados tumores prostáticos con un bajo potencial de malignidad o la determinación masiva de PSA en población que no es de riesgo. «Un ‘sobretratamiento’ no mejora la esperanza de vida y, por el contrario, empeora la calidad de vida por los posibles efectos adversos asociados a los distintos tratamientos», puntualiza este urólogo del Hospital Quirónsalud San José, quien recomienda la valoración urológica a partir de los 50 años y de los 40 si hay antecedentes familiares. «Con los datos de tacto rectal y PSA se determinará la necesidad de una biopsia prostática y con el resultado de esta se verá la necesidad de tratamiento o de vigilancia», concluye.