Uno de cada tres españoles no ha oído hablar de la hepatitis C Una treintena de afectados de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. / Luca Piergiovanni (Efe) La patología afecta a 900.000 personas en el país EFE Madrid Martes, 4 julio 2017, 13:30

A pesar de que de los cinco virus de la hepatitis, el C es el más conocido, uno de cada tres españoles afirma no haber oído hablar de esta enfermedad y más de la mitad no conoce sus vías de transmisión, lo que contribuye a la estigmatización: uno de cada cinco no conviviría con un afectado.

Estas son algunas de las conclusiones del informe 'Percepción social de la hepatitis C en España' de la Fundación Más que Ideas y la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), presentado este martes.

El informe constata el gran desconocimiento sobre esta patología, que afecta a 900.000 personas en España, aunque estudios recientes hablan de 250.000 pacientes con una infección activa. El desconocimiento se produce en un momento en el que la hepatitis C ha estado en los medios de comunicación a raíz de la movilización de los pacientes para exigir el acceso a los nuevos tratamientos.

Sin esa circunstancia, el porcentaje de personas que afirman no conocer la patología hubiese sido más elevado, ha subrayado Jesús Fargas, de la FNETH.

Según el estudio, en el que han colaborado asociaciones de pacientes y sociedades científicas y que se ha realizado mediante encuesta telefónica a 1.507 personas, un 30 % de los encuestados muestra cierta actitud estigmatizadora: un 20 % prefiere no contratar ni convivir con una persona con hepatitis C.

Diego Villalón, de la Fundación Más que Ideas, ha incidido en que la prevención de la hepatitis C requiere un conocimiento por parte de la población acerca de los factores de riesgo y las vías de transmisión. El 51 % no sabe cómo se contagia, pero un 55 % no cree que tenga ningún riesgo, aunque sea pequeño, de contraerla.

El estigma se refleja también por el hecho de que uno de cada cuatro desconoce que se puede transmitir en todo tipo de ambientes y que no es una enfermedad que se restrinja a entornos marginales. El profesor Juan Andrés Ligero, del departamento de Análisis Social de la Universidad Carlos III, de Madrid, ha subrayado que el grado de conocimiento de la enfermedad y la edad influyen en las actitudes estigmatizadoras. Las personas de más de 55 años y con un nivel de estudios inferior tienden a estigmatizar más.

Cuando se da al encuestado la posibilidad de seleccionar varias opciones, un 75% identifica la sangre como vía de transmisión y un 30% las mucosas corporales. Sin embargo, erróneamente, uno de cada cuatro cree que es por la saliva y un 3,5% por el aire. En cuanto a la percepción del riesgo en situaciones cotidianas, la mayoría ha sabido identificarlas correctamente aunque un 32% cree que pude contagiarse por un beso y un 23% por estar junto a alguien afectado que estornude o tosa.

Aunque el riesgo de transmisión a través del sexo es pequeño, existe. No obstante, siete de cada siete encuestados dice no utilizar preservativo en todas sus relaciones. Los jóvenes son más conscientes de sus prácticas de riesgo con relación al resto de grupos de edad (un 17% frente a un 5% de personas mayores).

Además, el estudio revela que el 85% de las personas saben que la hepatitis C puede detectarse a través de un análisis de sangre, pero solo un 20% se lo ha realizado, un "número potencialmente mejorable" para aflorar los casos ocultos (en torno al 70%), ha señalado Villalón.

Casi el 80% de los encuestados identifica que esta enfermedad produce una inflamación del hígado, aunque aún 1 de cada 5 desconoce que ése es el principal órgano afectado.

Sí existe un conocimiento mayoritario (87%) acerca de la necesidad vital de disponer de un hígado. Sin embargo, un 30% no asocia la hepatitis C a una de sus complicaciones más frecuentes como es la cirrosis, mientras que un 40% no es consciente del riesgo de cáncer de hígado, a pesar de que son las principales causas de mortalidad de los pacientes. La encuesta revela también que más del 40% de los ciudadanos no sabe o no cree que sea posible curar la hepatitis C (entre un 15 y un 45% de los afectados eliminan el virus espontáneamente en un plazo de seis meses y para los que no, existen tratamientos que eliminan el virus).

Al preguntar sobre la existencia de una vacuna para esta enfermedad, solo 1 de cada 5 acierta al afirmar que no hay y la mitad de las personas no sabe que tener hepatitis A o B no protege de la C.