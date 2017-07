Estos son los signos de que tu cerebro funciona correctamente Cerebo. / LP Si eres olvidadizo ya puedes dejar de sentirte mal LAS PROVINCIAS Valencia Viernes, 7 julio 2017, 12:39

¿No recuerdas dónde pusiste las llaves? ¿Nunca sabes dónde aparcaste el coche? ¿O incluso se te olvida recoger a tus hijos del colegio? Seguro que estás harto de sentirte mal por todos estos descuidos, pero ahora la ciencia te da un respiro: según un estudio publicado en la revista 'Neuron' ser olvidadizo es un signo que muestra que tu cerebro funciona correctamente.

El estudio, realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Toronto, ha demostrado que las personas olvidadizas no tienen ninguna tara al explicar cuál es el sistema que utiliza nuestro cerebro para que no logremos recordar si nos hemos dejado el gas abierto o no pero nos acordemos al detalle de aquella película que vimos hace doce años.

Esto se debe a que el crecimiento de nuevas neuronas en el 'hipocampo', la zona del cerebro ligada a la memoria, hace que olvides información poco útil para dejar más espacio a la importante. Así, los detalles poco relevantes son enviados a una especie de papelera de reciclaje cerebral. Según palabras del jefe de la investigación, Blake Richards, «el cometido de la memoria es conseguir tomar decisiones basadas en circunstancias relevantes, y un aspecto importante a la hora de tomar decisiones es poder olvidar cierta información».