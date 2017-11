Si sabes cómo estás, siempre ganas

Los expertos en medicina preventiva recomiendan realizarse un chequeo médico completo una vez al año, cuando se superan los 50 años y al menos una vez cada 2 ó 3 años a edades anteriores. No es necesaria la existencia de síntomas para hacer un chequeo, pues hay enfermedades que cursan silenciosamente (diabetes, hipertensión arterial, colesterol elevado, etc.) y solo se manifiestan cuando se complican. Con un chequeo completo podemos detectar patologías que no presentan síntomas evidentes para tratarlas y prevenirlas antes que generen problemas de salud más graves.

IMED Valencia ha puesto en marcha una novedosa unidad de medicina preventiva, capaz de realizar una completa evaluación de tu estado de salud en tan solo unas horas. La unidad de chequeos y medicina preventiva está formado por un equipo multidisciplinar que trabaja coordinadamente con el objetivo de ofrecer una atención integral y personalizada a las necesidades de cada paciente.

Los pacientes de IMED Hospitales disponen de un amplio catálogo de chequeos especialmente diseñados a las circunstancias y hábitos de vida de cada paciente. La unidad de medicina preventiva de IMED Hospitales ofrece tres grandes tipos de chequeos:

-Planes de salud. Son chequeos de ámbito general, que tratan de ofrecer una visión global del estado de salud del paciente. Se adaptan a las necesidades de cada persona ofreciendo distintas pruebas y consultas con especialistas, atendiendo a las características y circunstancias de cada paciente.

-Planes de salud del deportista. En IMED contamos con algunos de los cardiólogos deportivos más reputados de nuestro país. El plan de salud del deportista pretende convertirse en una herramienta de prevención y mejora para aquellas personas que llevan a cabo una actividad física de manera habitual. Los distintitos chequeos deportivos que ofrece IMED abarcan diversas áreas como la cardiología, nutrición, psicología, traumatología, fisioterapia, etc.

-Programas de prevención. Se trata de chequeos de ámbito específico que buscan detectar posibles patologías concretas a las cuáles podemos tener predisposición de forma genética o por nuestros malos hábitos de vida. Los programas más comunes son el de enfermedades de la mujer, el urológico o el de prevención del cáncer de colon.

El protocolo de actuación garantiza la coordinación entre la visita a los distintos especialistas y la realización de pruebas de radiodiagnóstico, para que el itinerario pueda ser realizado en apenas unas horas.

-El paciente ingresa en una de las habitaciones VIP de nuestros Hospitales (según disponibilidad) y es acompañado en todo momento por un miembro del departamento de relaciones públicas, quien le guía por el Hospital y le mantiene informado.

-En primer lugar se visita al médico especialista en Medicina Interna, cuya función es dirigir y coordinar el chequeo. Se evalúan factores de riesgo, hábitos, antecedentes personales y familiares, etc. Con toda esta información, se traza una ruta diagnóstica personalizada.

-El paciente sigue el itinerario marcado a primera hora, visitando a los especialistas y realizando todas las pruebas necesarias.

-Finalmente el médico internista recoge la información de todos los especialistas y genera un informe completo, en el que el paciente puede conocer con gran precisión su estado de salud actual pudiendo detectar y prevenir posibles problemas de salud.

Cabe destacar que todos los chequeos realizados en IMED incluyen:

-Coordinación por parte de un médico especialista.

-Atención personalizada desde el primer momento a cargo de un asistente de pacientes que le ayudará durante todo el proceso.

-Circuito de pruebas en un solo día.

-Emisión del informe de resultados en el mismo día.