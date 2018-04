Investigadores valencianos patentan una nueva lente de contacto para corregir la presbicia 'Presbycustom' supone «una novedad a nivel internacional» EFE Alicante Domingo, 15 abril 2018, 11:52

Investigadores españoles han dado un paso adelante en las Ciencias de la Visión al crear una nueva lente de contacto multifocal para corregir la presbicia o vista cansada con un diseño más personalizado según las necesidades específicas de cada usuario y que se apoya en la parte blanca del ojo (esclera).

El Grupo de Investigación de Óptica y Percepción Visual de la Universidad de Alicante (UA) ha desarrollado y patentado esta lente de contacto, denominada 'Presbycustom' y altamente permeable al gas, que supone «una novedad a nivel internacional», según ha asegurado A EFE el experto de este departamento y optometrista David Piñero.

La presbicia es un defecto ocular asociado a la edad -aparece generalmente entre los 40 y los 45 años- y debido al envejecimiento del cristalino, lo que ocasiona dificultad para ver de cerca, ha recordado Piñero, quien ha explicado que hay varias opciones para compensar esta anomalía como, entre otras, las gafas progresivas, la cirugía o las lentes de contacto multifocales.

Éstas, al igual que las introculares, «generan varios focos para que el usuario pueda enfocar a distintas distancias (corta, media y larga) y el cerebro aprenda a seleccionar en cada momento cuál es la imagen que necesita utilizar», ha indicado.

Pero «el problema» al que «siempre» se refiere un porcentaje de las personas que emplean las lentes de contacto multifocales para corregir la presbicia es que «no funcionan» en todos los casos, ha señalado Piñero.

Conscientes de ese escollo, los investigadores de la UA han logrado establecer patrones de adaptación en función de una serie de variables de parámetros anatómicos y ópticos que permiten determinar qué diseño de lente es el que mejor se adecúa a las características o condiciones del ojo de cada persona.

Así, según Piñero, se personaliza al máximo la calidad óptica del ojo, «sin necesidad de pasar por un complejo proceso de pruebas«.

El haber conseguido personalizar distintos perfiles ópticos es fruto de casi dos años de simulaciones ópticas, en las que ha contribuido el científico Ángel Tolosa, que estuvo trabajando con el Grupo de Óptica y Percepción Visual de la UA y que en la actualidad desempeña su labor científica en la de Valencia.

Otra de las ventajas de esta lente es que «no toca la cornea en ningún punto« porque se apoya en la zona escleral (parte blanca del ojo), lo que evita que se mueva cuando se usa, ha afirmado Piñero. »Hemos creado una lente de contacto escleral que queda completamente fija, estable, y, además, no se nota cuando te la pones al estar apoyada en la parte del ojo menos sensible e inervada: la superficie conjuntivo-escleral«, según ha detallado.

Para ello, el grupo de investigadores de la UA contó durante un año con la colaboración de un topógrafo escleral para conocer la geometría de la esclera y definir la forma que debe tener la periferia de la lente para que ésta quede bien encajada.

El científico ha revelado que ya se han hecho pruebas con esta lente a varias personas con distintos perfiles, que han destacado, entre otros aspectos positivos, «la comodidad» y la «buena calidad de visión de lejos y de cerca».

La creación de esta nueva lente multifocal personalizada, cuya fabricación no implica un desembolso económico elevado, es el resultado de un proyecto que comenzó en 2016 y que se ha llevado a cabo en el marco de las ayudas para «pruebas de concepto» convocadas por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la UA.

Se ha contado con la colaboración de la empresa Laboratorios Lenticon SA, que ha aportado parte de la financiación para su realización y acaba de comprar la licencia de explotación, según Piñero, quien ha añadido que se tramita el marcado CE que posibilitará su comercialización internacional.

Las lentes de contacto esclerales empezaron a surgir sobre todo en los últimos años y, hasta hace relativamente poco tiempo, no existían diseños en multifocal, ha especificado el investigador.

A su juicio, «el camino de la investigación en este campo es alcanzar el máximo nivel de personalización en las lentas con un mínimo coste de fabricación».