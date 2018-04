Lifting facial en Valencia para mantenerse joven sin cirugía

Lifting facial sin cirugía Aumenta un 10% la demanda de tratamientos de rejuvenecimiento no quirúrgicos como el lifting facial sin cirugía SUPLEMENTOS Valencia Viernes, 6 abril 2018, 07:24

El mercado de la estética no para de crecer. Entre los años 2015 y 2016 la demanda de técnicas de rejuvenecimiento facial sin pasar por el quirófano aumentó un 10%, según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre). Cada vez estamos más interesados en no envejecer y seguir siendo atractivos el mayor tiempo posible, mientras que los profesionales de la medicina estética buscan que los cambios sean progresivos y no se noten a simple vista. El objetivo es que se perciban rostros proporcionados, sin desequilibrios, que transmitan frescura y salud La medicina estética avanza «a una velocidad impresionante pero cada vez hay una concienciación mayor de que queremos crecer lo más saludables que se pueda porque esto nos permite estar en el mercado, acceder a puestos de trabajo y subir nuestra autoestima», explica el doctor José María Ricart, director médico del Instituto Médico Ricart y jefe de la Unidad de Dermatología del Hospital Quironsalud Valencia. La gente, añade el doctor Ricart, «quiere rejuvenecer sin pasar por el quirófano», para lo que el lifting facial sin cirugía es una de las técnicas más demandadas.

Los dermatólogos son los especialistas más preparados para llevar a cabo este tipo de tratamientos no quirúrgicos. Actualmente, existe un gran desarrollo de técnicas muy vanguardistas y no invasivas «con resultados muy naturales, accesibles económicamente y en las que también se trabaja a nivel preventivo», apunta el doctor Ricart. Técnicas como Ultherapy, un lifting con ultrasonidos que llega a las capas estructurales profundas de la piel sin alterar la superficie y que, tal y como ella misma ha reconocido, es el secreto de belleza de la actriz estadounidense Jennifer Aniston. Son muchas las 'celebrities' de Hollywood que se han subido al carro del lifting facial sin cirugía, del que se ha llevado a cabo más de un millón de tratamientos en todo el mundo desde que comenzó a funcionar, según datos de sus creadores. Se trata del único método no invasivo aprobado por la Agencia Norteamericana del Medicamento que, después de una sesión, tensa la piel de la cara y el cuello con resultados eficaces y seguros.

«Ultherapy consigue una leve mejoría y está indicado como prevención y para casos de flacidez incipiente, en mujeres de entre 45 y 55 años», aclara el doctor Ricart. Este tipo de lifting facial sin cirugía se suele emplear para elevar las cejas y reducir las bolsas que se forman bajo los párpados, para eliminar la papada y disimular las arrugas del cuello y del escote. Normalmente basta con una sesión, de entre 30 y 60 minutos en función de zona a tratar, y se realiza en consulta, sin ningún tipo de dolor.

Envejecimiento

El envejecimiento es un cúmulo de factores que empieza con las pérdidas de volumen al producirse una desaparición de la grasa y un afinamiento del hueso. Este proceso provoca que el músculo no encuentre resistencia y aparezcan las arrugas y la flacidez. Para revertir la contracción del músculo, uno de los tratamientos más efectivos es el conocido como lifting líquido, que consigue producir volúmenes en determinadas áreas mediante sustancias estimuladoras del colágeno. Los dos tratamientos más populares de rellenos faciales son la toxina botulínica tipo A, más conocida como bótox y empleada para relajar los músculos de la frente y la zona entre las cejas, y los rellenos dérmicos con ácido hialurónico, una sustancia muy utilizada como restaurador de volumen y para rellenar arrugas.

Ambos tratamientos, según se expuso hace unos meses en la primera edición del Curso de la Secpre dedicado a los tratamientos faciales no quirúrgicos, suponen juntos entre el 60% y el 65% del total de los tratamientos médico-estéticos que se realizan actualmente en España. «Se ha creado un falso mito sobre el bótox porque lo han cruzado en su definición con la silicona, pero no tiene nada que ver», aclara el jefe de la Unidad de Dermatología del Hospital Quironsalud Valencia. «Es verdad que en muchos casos esta toxina no se ha puesto bien, dejando las caras paralizadas, pero hay que tener en cuenta que el cuerpo absorbe el bótox y desaparece a los seis meses», por lo que es imposible que produzca deformidad, explica el doctor Ricart. Los expertos advierten de que a la hora de realizar un tratamiento con bótox, hay que introducir cantidades mínimas para suavizar las arrugas de forma muy sutil. Realizado de forma correcta, supone «el método más barato y eficaz para frenar el envejecimiento facial», por lo que en pocos años se podría incluir en nuestras rutinas de cuidados al nivel de ir a la peluquería o de otros tratamientos de belleza.

Otro de los métodos más en boga para luchar contra el paso del tiempo son los llamados hilos tensores. Frente a los hilos del tipo PDO o polidioxanona, cuyos efectos son contradictorios y su aval científico está bastante cuestionado, los expertos recomiendan los hilos quirúrgicos, un tipo de tensor que, según explica el doctor Ricart, «se anclan a las estructuras óseas y son muy eficaces, porque tienen un sitio de donde tirar y mantener la tensión», dotando a la piel con un aspecto rejuvenecido.