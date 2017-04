Manipulan moléculas para conseguir una protección solar duradera.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Warwick (Reino Unido) ha presentado este domingo sus avances respecto a la manipulación de moléculas para conseguir una protección solar duradera, dando así un importante paso contra la dañina radiación del astro rey sobre la piel.

Durante la 253ª Reunión Nacional y Exposición de la Sociedad Química Americana, que se ha celebrado en San Francisco (California, Estados Unidos), este equipo investigador ha contado con el doctor Vasilios Stavros como principal avalista de sus labores, centradas en cómo funcionan los ingredientes de las lociones y cremas solares.

"Los protectores solares han existido durante décadas, por lo que cabía pensar que sabemos todo lo que hay que saber sobre ellos; pero en realidad no es así. Si entendemos mejor cómo las moléculas de la pantalla solar absorben la luz, entonces podremos manipular las moléculas para absorber más energía y proteger las moléculas de la degradación. Si la molécula no se descompone, no hay necesidad de volver a aplicar el protector", ha dicho Stavros.

Un típico protector solar de farmacia contiene muchos ingredientes diferentes, según ha explicado él mismo. "Queríamos descomponer estas lociones y cremas como un rompecabezas, coger uno de los ingredientes y entenderlo desde un punto de vista molecular sin interacciones de las otras partes componentes", ha descrito Stavros.

Él y sus compañeros empezaron centrándose en los ingredientes de protección solar llamados filtros químicos, que son moléculas absorbentes de luz UV. Y hasta ahora, han estudiado diez filtros químicos comunes. "Cuando estas moléculas absorben energía del sol, entran en un estado electrónico excitado y es probable que otras moléculas se quiebren bajo el resplandor del sol, a veces liberando peligrosos radicales libres", ha explicado Stavros.

Pero en lugar de romperse, los filtros químicos pueden menearse y sacudirse a sí mismos para volver de nuevo a un estado fundamental más estable, liberando energía como calor inofensivo. El problema es que, a juicio de Stavros, estos filtros químicos pueden fallar y romperse en pedazos o quedar atrapados en el estado excitado.

Moléculas excitadas con la luz

Para averiguar cómo prevenir la disfunción del filtro químico, se utilizaron láseres para simular energía solar y controlar el flujo de energía a través de los filtros químicos, a medida que las moléculas pasaban o no del estado fundamental hasta el estado excitado (y viceversa). Los investigadores encontraron que casi el 10% de las moléculas del ingrediente de los protectores solares oxibenzona se bloquea en un estado excitado cuando el láser brilla.

"Cuando ese filtro químico está en un estado excitado, sus átomos están girando alrededor de ciertos enlaces. Si podemos manipular esta rotación añadiendo diferentes grupos químicos, podríamos ayudar a la molécula a encontrar su camino de regreso al estado fundamental", ha comentado Stavros, señalando que planean trabajar pronto en tal proyecto.

Además, están comenzando a estudiar los filtros en un contexto que es más similar a un protector solar real, en lugar de en aislamiento. "Estamos aumentando la complejidad molecular, construyendo el rompecabezas", ha afirmado un Stavros para quien "ha sido un desafío" analizar los datos. Al final, dichos análisis y las manipulaciones químicas deberían aclarar aún más cómo las cremas solares protegen de la radiación y de cara a que otros científicos desarrollen mezclas duraderas.