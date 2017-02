Con la menopausia, la osteoporosis acecha

Una de cada cuatro mujeres a partir de los 50 años aproximadamente, cuando ya ha tenido la menopausia sufre de osteoporosis, y el porcentaje aumenta hasta el 40% cuando la edad supera los 70 años. Y esta enfermedad de los huesos produce unas 25.000 fracturas al año en España, casi siempre después de una caída. «En España, se calcula que alrededor de un 78% de la mortalidad y un 45% de la incapacidad secundaria a caídas en población a partir de 70 años son directamente atribuibles a la baja masa ósea, y por lo tanto prevenibles», afirma la doctora Lidia Sánchez, reumatóloga de University Hospital Bristol NHS Trust (UK), durante la Jornada Multidisciplinar en Fragilidad Ósea, organizada por la Sociedad Española de Reumatología (REM). «Los afectados por esta enfermedad irán aumentado debido a su estrecha relación con el progresivo envejecimiento de la población».

La mortalidad debida a caídas en individuos a partir de 70 años en España se duplicó entre 1990 y 2010, según la experta, y se estima que aproximadamente tres cuartas partes de esta mortalidad está relacionada directamente con las fracturas osteoporóticas. La patología afecta sobre todo a mujeres pues sólo el 11,3% de varones con edades similares la sufre. Por otra parte, los costes directos e indirectos para el sistema sanitario español se calcula en más de 526 millones de euros y para toda la Unión Europea está en 37.000 millones de euros, según un estudio de la International Osteoporosis Foundation (IOF), más que para accidentes cerebrovasculares o el párkinson.

Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene la prevención de la osteoporosis, los expertos han desmontado un mito durante las jornadas, que contaron con la colaboración de Amgen y Lilly: no se recomienda el uso de suplementos de calcio y vitamina D como medida de salud pública.

«No todos los pacientes con osteoporosis deben tomar suplementos de calcio y vitamina D ya que, como se indica en su ficha técnica, están recomendados en caso de ingesta insuficiente de calcio (dieta) y/o en pacientes con déficit de vitamina D», advierte el doctor Rodrigo Ramos, reumatólogo del Hospital Nisa Sevilla Aljarafe. «En pacientes en tratamiento con fármacos antiosteoporóticos, se aconsejan estos suplementos, en caso de no alcanzar cantidades suficientes a través de la dieta. En la actualidad se recomienda una ingesta de calcio de 1.000-1.200 mg. al día y de 600-800 UI de vitamina D, que debe provenir de la dieta. Si no es posible, se advierte que los suplementos no tengan dosis superiores a los 500 mg. de calcio y se recomienda administrar con el almuerzo o la cena. Por otra parte, para pacientes con niveles óptimos de vitamina D, sería suficiente con 700-800 mg. al día».

Según los especialistas reunidos en la jornada, este tipo de suplementos sólo han demostrado eficacia en la prevención de fracturas en población senil, institucionalizada (que viven en residencias de ancianos), y que tienen déficit de ingesta de calcio y/o vitamina D o niveles bajos de vitamina D. No obstante, en población general osteoporótica no han demostrado eficacia en la prevención de fracturas por fragilidad. «Su uso en monoterapia no está indicado en pacientes con osteoporosis y alto riesgo de fractura. Tampoco están indicados en la prevención de la osteoporosis en cuanto a la prevención de la pérdida de masa ósea», concluyó el doctor Ramos, debido a sus efectos secundarios, como intolerancia gastrointestinal y las dudas sobre su seguridad cardiovascular.