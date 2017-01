El tratamiento antibiótico de la neumonía puede reducirse a cinco días

En Estados Unidos, junto con la gripe, la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) fue la séptima causa de mortalidad en 2008. Más de 15.000 personas mueren de neumonía al año en España y, además, esta enfermedad es la responsable de 90.000 hospitalizaciones. A lo largo de las últimas décadas, las estrategias de inicio y cambio temprano a la terapia oral han sido ampliamente estudiadas. Sin embargo, la duración óptima de la terapia antimicrobiana no está claramente definida. «La reducción de los tratamientos todavía es un reto en la práctica clínica actual. Muchos de los facultativos tienen un falso sentimiento de seguridad con la prescripción de tratamientos más largos», explica la doctora Ana Uranga, neumóloga miembro de SEPAR y primera firmante del estudio 'Duration of Antibiotic tTeatment in Community-Acquired Pneumonia. A Multicenter Randomized Clinical Trial'. «Los resultados indican, en términos de éxito clínico, que la supresión de tratamiento con antibióticos en base a criterios de estabilidad clínica después de un mínimo de 5 días de tratamiento apropiado no registra resultados inferiores a los obtenidos en los programas de tratamiento tradicionales», agrega.

En 2007, la Infectious Diseases Society of America y la American Thoracic Society desarrollaron unas normas para establecer la duración del tratamiento antibiótico basado en los criterios de estabilidad clínica. Estas directrices sugerían basar el tratamiento antibiótico en criterios de estabilidad clínica con un mínimo de 5 días de tratamiento y se recomendó una duración más prolongada si la terapia inicial no era activa contra el patógeno identificado o si la afección del paciente era complicada por una infección extrapulmonar.

Los tratamientos acortados tienen numerosas ventajas, como que se asocian a tasas más bajas de resistencia antimicrobiana entre los patógenos respiratorios

Con el objetivo de validar dichas directrices se desarrolló este ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado para evaluar si la duración del tratamiento con antibióticos basada en los criterios establecidos por la IDSA y la ATS eran igual de efectiva que el tratamiento convencional. «Los resultados de la investigación demuestran que establecer la duración del tratamiento antibiótico en base a los criterios de estabilidad clínica es una medida que puede ser implementada de forma segura en pacientes ingresados por neumonía adquirida en la comunidad, conduciendo a una reducción significativa de la duración del tratamiento y aportando los eneficios de una pauta corta de tratamiento antibiótico», asegura el doctor Alberto Capelastegui, vicepresidente de la SEPAR.

«Cabe destacar que alargar los tratamientos innecesariamente puede facilitar la aparición de efectos adversos. Por otro lado, otra de las ventajas más destacables de la implementación de estas directrices es que la adherencia a los tratamientos se ve mejorada si estos son más cortos», concluye la doctora Uranga.