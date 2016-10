Aumentan los tumores relacionados con el sexo oral

Hasta el 30% de los tumores malignos de orofaringe diagnosticados en España pueden estar relacionados con el sexo oral debido a la infección por el virus del papiloma humano, según datos recopilados por la Comisión de Cirugía de Cabeza y Cuello y Base de Cráneo de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC).

Los casos conocidos de afectados por este tipo de cáncer, como el de Michael Douglas, «han incrementado las consultas de personas sexualmente activas con molestias específicas en la garganta», afirma el doctor Pablo Parente, presidente de la Comisión.

La presencia de papilomas es indicador de la infección, pero no del desarrollo de un tumor maligno

Distintos estudios concluyen que el número de parejas sexuales y el sexo oral pueden asociarse con un mayor riesgo de cáncer oral y orofaríngeo, según una revisión reciente publicada en la revista 'Community Dentistry and Oral Epidemiology'. «El virus del papiloma humano (VPH) produce infecciones de transmisión sexual en genitales, ano y orofaringe, zonas en las que puede provocar la aparición de tumores malignos, siendo causa frecuente del cáncer de cuello uterino», señala el doctor Parente. Se trata de un virus muy común «que muchas personas contraen en algún momento tras mantener relaciones sexuales, pero en la mayoría de los casos no causa ningún problema de salud», explica.

El virus puede causar una infección silente que, después de años de evolución, «transforma las células epiteliales en malignas», añade. Sin embargo, este especialista advierte de que hay que «insistir» en que la presencia de papilomas es indicador de la infección, pero no del desarrollo de un tumor maligno ya que no todos los tipos de VPH tienen capacidad carcinógena y, además, la aparición de cáncer no es inmediata».

Aumento de la incidencia en mujeres

Una investigación anterior realizada con pacientes de 22 países y publicado en 'Journal of the National Cancer Institute' permitió confirmar que entre el 10 y el 50% de los tumores de orofaringe (según el país) están relacionados con el VPH.

Los principales factores de riesgo de cáncer de faringe son el consumo de tabaco y de alcohol, «más significativo en hombres que en mujeres», indica el doctor Parente.

Sin embargo, la aparición de los tumores relacionados con el VPH ha provocado un aumento de su incidencia en general y en mujeres en particular, sin igualar la tasa de prevalencia en hombres. De hecho, según este trabajo, la relación del VPH con el cáncer de orofaringe es mayor en mujeres, 38% frente al 20% en hombres.

Por otro lado, en la revisión de estudios publicada este mes en 'Journal of Clinical Medicine Research' se concluye que la prevalencia era mayor en hombres que tenían relaciones sexuales con varones (12%), en comparación con los varones heterosexuales (4,7%) y mujeres (2,9%).

Prevención

Una de las principales recomendaciones para prevenir la infección por VPH es evitar las relaciones sexuales sin protección. Además, «tenemos a nuestra disposición una vacuna que permite evitar la infección por VPH y, por lo tanto, la aparición de cáncer de cérvix y orofaringe relacionado con este virus”», apunta el doctor Parente. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda administrarla a las niñas de entre 9 y 13 años, «y así está en el calendario de vacunación español, se está valorando ampliar su aplicación en niños», concluye.