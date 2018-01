Valencia dispone del único robot de trasplante capilar

Proceso de implante capilar en Valencia El trasplante se realiza cabello a cabello, de manera indolora, en vez de los transplantes de grandes cantidades de pelo como en otros tratamientos E.N. Valencia Martes, 9 enero 2018, 17:03

El tratamiento capilar es de los que más han aumentado en todo el mundo durante los últimos años. Cada vez, la sociedad sufre más problemas psicológicos que a pesar de que suele afectar en mayor grado a los hombres, son más las mujeres se preocupan por su pelo y los diferentes tratamientos que hoy en día existen en el mercado. Afortunadamente para muchos, en Comunitat es pionera a la hora de solucionar estas afecciones.

Y si hay un centro hospitalario que ha impulsado la Comunitat Valenciana, en este campo es el Hospital 9 de Octubre, con su Unidad Enisa Capilar. Una nueva línea que nació hace aproximadamente un año, pero que está refrendada por más de ocho años de trabajo dermatológico especializado. La unidad está compuesta por un equipo dermatológico de ocho personas que acaba de incorporar a un nuevo compañero: Artas. El único sistema robótico existente en la Comunitat que personaliza el trasplante capilar para cada paciente.

«Con este robot sacamos una a una las unidades foliculares de la parte trasera y lateral y las ponemos en la parte receptora. Al sacar las unidades no dejamos cicatriz y las implantamos de manera totalmente natural». Quien explica esta novedosa técnica es el dermatólogo y responsable de la Unidad Nisa Capilar, Vicent Alonso.

¿Dónde está la novedad? El trasplante se realiza cabello a cabello, de manera indolora, en vez de los transplantes de grandes cantidades de pelo como en otros tratamientos. Aquí entra de nuevo Artas, que implanta los cabellos más idóneos y con una angulación determinada, ofreciendo un resultado más estético. «Hacemos un diseño previo con el paciente de forma pactada, para saber el objetivo que se quiere conseguir», poniendo así un número determinado de cabellos por centímetro cuadrado y, cada uno, con un ángulo determinado, desde 40 grados de ondulación hasta 80.

El miedo a invertir el dinero en un tratamiento para después volver a perder el cabello implantado puede ser normal entre los pacientes. Sin embargo, según el doctor Alonso, la nueva técnica del Hospital 9 de Octubre ofrece un 98% de efectividad. El pelo implantado no volverá a caer, ya que «las personas que pierden pelo lo hacen por arriba y la coronilla, pero no por la zona lateral y de detrás, ya que éstas últimas no tienen código genético para caer». Por tanto, cada cabello implantado en la zona receptora tendrá la misma resistencia que la zona donante.

Otra de las novedades reside en la rápida intervención y recuperación del paciente. Aunque siempre depende del caso y del número de unidades que se necesita implantar, suele durar una media de cuatro a ocho horas. Además, como «sólo se aplica una sedación superficial para conseguir mayor confort del paciente» y se producen minicicatrices de menos de un milímetro, «la curación es en 24 horas y en tan sólo tres días o antes se consigue una reincorporación total a la vida diaria».

A pesar de contar con esta técnica pionera en la Comunitat Valenciana, el doctor Alonso recuerda el error en que puede incurrir el paciente, si piensa que su problema sólo tendrá solución con un trasplante capilar. «Hay muchos tratamientos y es importante que te vea un dermatólogo y diagnostique el tipo de caída y qué la está provocando», que muchas veces puede incluso solucionarse con mera medicación. Afortunadamente, la innovación es constante y los diagnósticos cada vez más prematuros.