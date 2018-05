Los errores que cometes al usar el microondas Unos sencillos trucos que te ayudarán a cuidar más los alimentos que ingieres CLARA ALFONSO Valencia Martes, 15 mayo 2018, 18:12

El microondas es uno de los electrodomésticos que más usamos en nuestra cocina. Sin embargo, muchas veces se relaciona su uso con aquellos a los que no les gusta cocinar o se están iniciando. Sin embargo, existen funciones y normas van mucho más allá de dejar la comida sobre el plato y apretar el botón.

1 Cubrir los alimentos

Olvídate de aquello de: «no lo tapo, para que se caliente antes». Cuando vayas a calentar algún alimento, debes introducirlo en el microondas con algún tipo de protección. De ese modo, evitas que lo que te vas a comer entre en contacto directo con las ondas electromagnéticas.

Debes introducir los alimentos en el microondas con algún tipo de protección. / Vida Lúcida

Además, el hecho de no cubrir los alimentos provoca que se acumule grasa en las paredes del electrodoméstico, dañando así la zona por donde pasan las ondas. Esta práctica puede derivar en un mal funcionamiento a largo plazo.

2 Usar siempre la potencia máxima

No necesita el mismo calor un alimento cocido que uno ya precocinado. / Maximkostenko

No es correcto que por norma general se calienten todos los alimentos con la misma potencia. No necesita el mismo calor un alimento cocido que uno ya precocinado.

Si tu propósito es emplear la potencia máxima para acabar antes, los resultados no te gustarán: generalmente habrá habido «sobrecocciones» y los alimentos se habrán resecado y arrugado.

3 Remover la comida

Se recomienda que procedas a calentarlo con periodos que no superen 1 minuto. / Wikimedia Source

Se puede dar el caso de que el alimento que vayamos a calentar, presente distintas temperaturas. Para evitar llevarte la cuchara a la boca y que tu comida esté fría, se recomienda que procedas a calentarlo con periodos que no superen 1 minuto.

Pasado este tiempo, deberás sacar el envase y remover la comida. En el caso de que no se pueda remover, tendrás que darle la vuelta.

4 Cocer verduras con agua

Para que las verduras y las frutas no pierdan sus propiedades antioxidantes, se recomienda no añadirles agua. / LP

Para que las verduras y las frutas no pierdan sus propiedades antioxidantes, se aconseja no añadirles agua. Lo ideal es, que si las tienes en la nevera a una temperatura alta, las dejes un rato a temperatura ambiente y, después, las metas en el microondas. De este modo, el contraste de temperaturas no es tan brusco.

5 Añadir sal antes de calentar

Existe la práctica común de salpimentar los alimentos antes de calentarlos. / LP

Existe la práctica común de salpimentar los alimentos antes de calentarlos. Aunque no es algo que vaya a perjudicar gravemente tu salud, sí que va a contribuir a resecar la parte superior.