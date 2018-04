¿Qué es la enfermedad del buceador?

Demuestran por qué los mamíferos marinos no sufren la enfermedad del buceador

EFE-. Investigadores de la Fundación Oceanogràfic de Valencia, junto a la Institución Oceanográfica Woods Hole (EE.UU.), han demostrado que, durante la inmersión, mamíferos marinos como ballenas o delfines no sufren la enfermedad del buceador, como les sucede a los terrestres, porque sus pulmones cuentan con mecanismos activos y no solo pasivos para evitarlo. El centro valenciano plantea que esta diferencia entre mamíferos terrestres y marinos «puede deberse a que unos y otros tienen distinta estructura y funcionalidad cardiopulmonar», según su investigador principal y coordinador del Comité Científico de la Fundación Oceanogràfic, Daniel García-Párraga. La hipótesis del estudio recién publicado sostiene que «la inusual arquitectura y funcionalidad del sistema respiratorio de ballenas y delfines les permite que, de manera activa, y no fundamentalmente pasiva como se pensaba hasta ahora, puedan disminuir la absorción de elevadas cantidades de nitrógeno durante el buceo y minimizar el riesgo de sufrir la enfermedad asociada al embolismo gaseoso», como ha indicado García-Párraga. Lo que propone este trabajo es que, en condiciones normales, los cetáceos no tienen este problema porque durante la inmersión, el aire contenido en su aparato respiratorio no entra en intercambio con la sangre y así evitan incorporar un exceso de nitrógeno al organismo y pueden volver a superficie rápidamente sin la formación de las peligrosas burbujas en sangre y tejidos.