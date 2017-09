Consejos para la vuelta al cole de forma saludable Niñas yendo al colegio. / LP Acostarse más temprano y hablar de la rutina con sentido del humor pueden animar al niño a reacostumbrarse a la rutina EUROPA PRESS Valencia Martes, 5 septiembre 2017, 11:58

Especialistas aconsejan establecer horarios antes de las clases, aportar sentido del humor, proponer juegos y evitar los agobios para la vuelta al colegio, según ha manifestado la psicopedagoga Mar García, especialista de la Unidad de Pediatría del Hospital Quirónsalud Valencia.

Tras los meses de vacaciones es «habitual» que a los niños les resulte complicado volver a prestar atención en todas las clases, así como concentrarse en una tarea durante un tiempo concreto. Tras varias semanas sin estudiar, muchos de ellos habrán perdido el hábito de trabajo, hecho que puede derivar en falta de organización al comienzo del nuevo curso escolar.

Según ha apuntado la especialista, «la transición de una época sin rutinas a una jornada programada puede no resultar fácil para los más pequeños». Este hecho deriva, en ocasiones, «en falta de motivación y, en algunos casos, miedos al nuevo curso, los nuevos compañeros, etc.».

Aunque todos los alumnos sienten un punto de nerviosismo ante el comienzo del nuevo curso, la especialista ha señalado que especialmente afectados están al inicio del primer ciclo de Primaria y en el paso de Primaria a Secundaria.

La especialista Mar García recomienda seguir los siguientes consejos para que el inicio del curso escolar se desarrolle sin incidentes: establecer rutinas poco a poco; levantarse antes y acostarse más temprano; dedicar 20 minutos al día a actividades de estimulación.

También recomiendan hablar de la vuelta al cole con ilusión y no demasiada insistencia; permitirles quejarse; usar material nuevo; explicarles aquella información de la que dispongamos acerca de la nueva etapa o del centro; acompañarle el primer día con naturalidad y no dejarles móvil a menos que exista un motivo para llevarlo; recordar buenos momentos y no centrarse en situaciones desagradables de cursos pasados; leer un cuento de vuelta al cole con los más pequeños; y preparar juntos algunas metas que hagan ilusión a los niños y les ayuden desde la motivación a empezar el curso.

Mochilas y el sedentarismo

Por otro lado, la facultativa ha señalado que el dolor de espalda en niños y adolescentes se ha convertido en uno de los motivos de visita más frecuente al médico. Según expertos del Hospital Quirónsalud Torrevieja, se calcula que hasta uno de cada cuatro niños en edad escolar acude a la consulta por problemas en su espalda.

«Existen muchos factores que influyen en la aparición del dolor de columna», ha apuntado el doctor Ramón Fernández, especialista en medicina rehabilitadora del Hospital Quirónsalud Torrevieja, «aunque los más incidentes son el sedentarismo, el transporte del material escolar y la falta de higiene postural ante determinadas actividades, como los juegos con videoconsolas y el uso del teléfono móvil».

Estas y otras causas acaban originando una sobrecarga funcional en la columna vertebral del niño. Algunos de ellos son complejos de evitar, pero existen otros fácilmente subsanables, como el uso correcto de las mochilas escolares o una postura adecuada a la hora de sentarse en clase.