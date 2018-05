Sencillo y rápido: ocho consejos para preparar en el microondas comida saludable El Corte Inglés A pesar de los mitos que existen, este electrodoméstico es capaz de elaborar recetas sanas y sabrosas similares a las de otros aparatos NEREA GIL Valencia Jueves, 31 mayo 2018, 17:55

A pesar de que un gran número de personas creen que el microondas únicamente se emplea para calentar la leche o la pizza de la noche anterior, existen muchas recetas saludables similares a las que se preparan con otros aparatos pero, en el caso del microondas, con la ventaja de ahorrar tiempo.

Debido a una preparación incorrecta los platos pueden salir mal, y no tiene por qué ser culpa del microondas, puede ser por el hecho de no conocer el uso del aparato o la manera de elaborar la comida. Por eso, te presentamos algunos consejos para que salgan unas recetas saludables y deliciosas.

Cuidado con la tapa antisalpicaduras y sus consecuencias en la comida

Es importante que se elabore la comida en un material que sea resistente al microondas y, además, la tapa tiene que tener una cierta altura y algunos agujeros para que el vapor de los alimentos pueda salir al exterior.

No es recomendable, por tanto, usar un plato del revés ya que puede tener consecuencias: que la comida se acabe cociendo cuando la intención era calentarla o puede ocurrir que la tapa se rompa.

Escoge correctamente los ingredientes

Se dice que existen alimentos que pueden cocinarse en el microondas y otros no, pero en realidad esto está relacionado con el tipo de microondas que se vaya a emplear. Por ejemplo, en general, las carnes no se suelen dorar por el exterior ya que, en un microondas convencional, no se emplea calor directo a menos que exista la opción de grill o algo similar.

En el caso de los fritos, un microondas tradicional no puede ser sustituto de una sartén o freidora, ya que no es posible controlar la temperatura del aceite y los alimentos acabarían con una doble cocción, es decir, microondas y fritura.

Por tanto, en este punto es necesario saber que cuantas más opciones de cocción, más cantidad de ingredientes se pueden elaborar.

Cocina más verduras

A pesar de ser uno de los ingredientes que mejor se cocina en el microondas, en caso de elaborar este alimento, es importante no cocinarlas demasiado ya que puede variar su sabor de forma desmesurada.

La solución, por tanto, es controlar los tiempos y, si es posible, emplear la cocción al vapor.

Planifica y distribuye con antelación

Para comer de manera saludable es relevante controlar las porciones y, por eso, hay que tener , anteriormente, medidas las distintas cantidades.

En el caso de llevarse la comida hecha a algún lugar, como es el caso del trabajo, no hay que ir con prisas ya que hay que mirar la cantidad de comida que se mete en el recipiente. Si además sueles congelar los alimentos, es importante separar las raciones individualmente antes de congelarlas.

Calienta los platos de forma similar

Normalmente, surge el problema de que los alimentos no se cocinan bien, que en el exterior se hacen mucho y en el centro se queda frío. Esto puede ser debido a que se use el microondas para no mover la comida, y es un gran fallo, ya que tiene consecuencias en su sabor y calidad.

Las soluciones, pueden ser dos: repartir la comida por todo el plato, removiéndola para que se caliente correctamente, o emplear un microondas que tenga distribución de calor parecida en todas las partes del aparato.

Aprende a descongelar adecuadamente los alimentos

Cuando nos referimos a comida saludable también está relacionado con el estado correcto de los alimentos, que no van a sentar mal al que se los coma. Existen tres maneras de descongelar bien la comida: dejarla en la nevera durante el tiempo que sea necesario, meterla en agua fría momentos antes de su cocinado y emplear el microondas.

No importa el método que vayas a emplear, solo hay que recordar que no es recomendable dejar los paquetes de comida congelada sobre la encimera y dejarlos por la noche. Y cuando se haya descongelado el alimento, hay que consumirlo lo antes posible.

No acostumbrarse a utilizar en todo momento la máxima potencia

Cuanta más potencia haya, existen más probabilidades de que el plato acabe estropeándose. Uno de los problemas que suelen ocurrir es la separación de las grasas en el momento en el que se sobrecalienta un plato. También es posible que se queme el exterior de la comida perdiendo un gran número de nutrientes y creando texturas no muy agradables.

A pesar de que esto pueda sorprender en gran medida, algunos platos mejoran si se dejan unos cuantos minutos más empleando un programa inferior y, por tanto, una menor potencia.

Una opción más saludable: cocinar con muy poca cantidad de aceite

Mucha gente desconoce la capacidad que tiene este electrodoméstico, con la posibilidad de cocinar con aire caliente o ahorrar energía por cocinar al vapor. Actualmente, los microondas son capaces de cocinar al vapor, hornear y descongelar panes y pizzas, elaborar croquetas con muy poco aceite e incluso cocinar recetas preprogramadas.