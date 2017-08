Aumentan un 46% los hombres atendidos por problemas de erección tras las vacaciones Datos recopilados por Boston Medical Group destacan este problema después de la época estival EUROPA PRESS MADRID Martes, 29 agosto 2017, 13:36

Durante el verano se dispone de más tiempo y, por tanto, aumentan las relaciones sexuales, lo que hace que, tras la época estival, las consultas por problemas de erección se incrementen hasta un 46%, según datos recopilados por Boston Medical Group.

"Este aumento de las relaciones sexuales que se produce durante las vacaciones de verano refuerza la pareja y, además, puede servir para detectar dificultades para alcanzar o mantener una erección, lo que explica que tras las vacaciones se incrementen tanto los pacientes atendidos por disfunción eréctil o eyaculación precoz", ha explicado el director médico de Boston Medical Group en España, José Benítez.

Igualmente, los niveles de testosterona son mayores durante los meses calurosos, según un estudio publicado en 'Central European Journal of Urology'. Incluso el hecho de que el organismo entre en un estado de relajación, en el que no hay estrés, ansiedad, tensión y preocupaciones, favorece el aumento del deseo sexual y facilita la erección. De hecho, otro trabajo anterior publicado en 'The Journal of Sexual Medicine', señalaba el estrés profesional como la causa más frecuente de falta de interés sexual.

Además, el consumo de alcohol y tabaco también se incrementa durante este periodo, al igual que el descontrol que se produce sobre la dieta, ya que se consumen comidas más copiosas y grasas que favorecen el aumento de peso. Tanto que, según un estudio reciente que han señalado desde Boston Medical Group, más de la mitad de los españoles cambia su alimentación en verano y uno de cada cuatro engorda más de cinco kilos. Por ello, el doctor Benítez ha recordado que una alimentación saludable "es básica para favorecer una correcta circulación sanguínea y, por tanto, una erección de calidad".

Ante todos estos factores es "fundamental" que, cuando se detecten ciertas señales que puedan surgir durante este tiempo, se consulten "cuanto antes". "Es necesario que exista una constancia en la presencia de los síntomas aunque, lo que siempre recomendamos es que ante cualquier duda, lo mejor es consultar con un especialista que ofrecerá la mejor solución en cada caso", ha subrayado el especialista.

"En la mayoría de los casos está indicado el tratamiento farmacológico, pero también puede ayudar el tratamiento con ondas de choque que es eficaz, indoloro y sin efectos secundarios, y logra mejorar en la mayoría de los casos las erecciones", ha concluido.