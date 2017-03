«Los casos de fracaso en parejas por disfunción eréctil son bastante elevados»

P: ¿Qué es la disfunción eréctil?

R: Es la dificultad o la incapacidad del hombre para llevar a cabo una relación sexual a falta de una erección porque no llega a mantenerla durante todo el tiempo necesario o incluso porque eyacula habiendo ya bajado la erección.

P: ¿En qué afecta este problema al paciente?

R: Afecta en términos generales a la relación sexual directamente y a la relación en pareja. Al hombre en sí le afecta en la seguridad que mantiene respecto a su vida sexual; la persona se vuelve insegura, piensa mucho en el problema e incluso puede generar problemas a grandes rasgos en el trabajo, en la vida social y en muchos otros aspectos de la vida.

P: Hablando de inseguridad, ¿hay un algún perfil común en los pacientes?

R: El perfil común es el paciente de 45 a 55 años; a mayor edad, mayor riesgo de padecer disfunción eréctil. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que, a través de un estudio sociológico elaborado en Estados Unidos, la mitad de los hombres después de los 40 años están ya en riesgo de presentar algún grado de disfunción eréctil y por tanto el factor más importante en este problema es la edad. Evidentemente, los que más consultan son los varones de entre 45 o 55 porque son los que tienen una vida sexual más activa comparado con los de 60 o 70.

P: ¿Qué tipo de problemas suelen tener los pacientes? ¿hablamos de personas vergonzosas, depresivas, con una vida sexual menor a la media...?

R: No. Particularmente puede ser cualquier persona. Puede ser una persona que ha tenido una vida sexual muy activa, una persona que no ha tenido una gran actividad en el sexo o una persona que inició las relaciones tarde o como el que las inició temprano. Aquí el factor no lo determina la inseguridad de la persona sino la facilidad que tenga o no en tener una erección.

P: Cuando va un paciente a su consulta, ¿cuál es el procedimiento a seguir?

R: El procedimiento es muy sencillo. Primero hay una entrevista con el paciente y luego se realiza un historial médico en la consulta. Lo que revisamos particularmente son todos estos aspectos de la vida para tratar de localizar de dónde viene el problema y saber si es psicológico o físico. Posteriormente se efectúa una analítica que realmente responde a un examen realizado con un ecodoppler. Es el Doppler lo que determina si hay una lesión arterial o venosa, siendo esta última el 95% de las causas de disfunción eréctil.

Una vez obtenido el diagnóstico y sabiendo si el problema es psicológico o físico se establece una terapia de tratamiento. Habitualmente, todo paciente que tenga un problema físico tendrá también uno psicológico y viceversa, es decir, quien tenga un problema psicológico lo tendrá también físico.

P: ¿Cuánto dura el tratamiento?

R: Los tratamientos pueden ir desde tres meses hasta un año y medio para tratar de erradicar el problema pero hay pacientes que, por ejemplo, pueden cronificar y por tanto sí requieren un tratamiento a lo largo de la vida. Si hablamos de pacientes de 45 a 55 años, los más habituales y por ende, los que más consultan, con la terapia de ondas de choque, la posibilidad de mejorar es muy grande e incluso muchos pueden dejar los medicamentos.

P: En España son más de dos millones y medio los varones que padecen este problema, ¿qué les aconsejaría y sobretodo porqué deberían tratarse con esta innovadora terapia de ondas de choque?

R: Lo más importante es que sepan que la disfunción eréctil tiene tratamiento. Existe mucha desinformación y la mayoría de veces los hombres no consultan porque tienen miedo y solo lo hace el 25% de la población afectada. Por tanto, yo creo que el mensaje más importante que se debería dar es que los afectados deben darse cuenta de que la disfunción eréctil es un problema de salud como cualquier otro y que por tanto se puede manejar y tratar.

Con respecto a la terapia de ondas de choque, deben saber que es un tratamiento bastante bueno que ha dado muy buenos resultados y que incluso la Asociación Urológica Europea ya lo tiene dentro de sus posibles tratamientos, en el protocolo de tratamiento de disfunción eréctil por los buenos resultados que da.

P: Entonces Doctor, el grado de eficacia es bastante alto ¿no?

R: Sí. Precisamente la Asociación Urológica Europea, que es la que está evaluando los usos de este tipo de tratamientos, establece entre un 60 y 80% de efectividad. En este sentido, hay pacientes que por ejemplo toman medicamentos orales como la viagra, un tratamiento oral clásico, y que les deja de funcionar porque pierde su eficacia y el 80% de esos pacientes que ya no funcionaban con esas pastillas, después de una terapia con ondas de choque vuelven a funcionar correctamente incluso con las pastillas.

P: ¿La infiltración de plasma celular es lo mismo que la terapia de ondas de choque? ¿en qué se diferencian?

R: La terapia de ondas de choque es un proceso mecánico que se basa en emitir ondas de sonido que van directamente sobre los tejidos generando que se recuperen de varias formas, una de ellas es recuperar que el tejido sea conectivo, otra es mejorar la cantidad de vasos, es decir, crear nuevos vasos sanguíneos y otra es recuperar parte de lo que ya está ahí; es un proceso mecánico que produce la recuperación del tejido.

La infiltración de plasma celular es un proceso totalmente distinto porque el plasma del propio paciente se pone directamente sobre los cuerpos cavernosos. En otras partes del cuerpo, lo que hace este plasma es desempeñar la función de conector entre varios receptores que lo que hacen es estimular la creación de nuevos vasos sanguíneos y eso es lo que hace que los tejidos se recuperen y se reactiven. Por tanto estamos ante dos procesos distintos que se pueden utilizar los dos al mismo tiempo pero que, sin embargo, en la disfunción eréctil el plasma rico en plaquetas es bastante nuevo y seguramente va a funcionar muy bien pero no hay unos estudios exactos que determinen la proporcionalidad de mejora en los pacientes. No obstante, lo que está claro es que tiene un efecto bastante beneficioso y seguramente será también una terapia muy utilizada dentro de poco.

P: ¿Qué ocurre con la eyaculación precoz? ¿puede tratarse también con la terapia de ondas de choque?

R: La eyaculación precoz es un problema totalmente distinto. Este no depende de la edad. Habitualmente, el que padece de eyaculación precoz, el 65% de las personas, lo padecen desde el momento en el que inician las relaciones sexuales, es decir, una eyaculación precoz primaria y es muy raro el que la adquiere posteriormente aunque se dan casos. Este problema se caracteriza por no tener la capacidad de retrasar o controlar la eyaculación el tiempo suficiente para llevar a cabo la relación deseada o la que uno desea. Ahora bien, lo verdaderamente importante en esta cuestión no es tanto el tiempo de duración sino la satisfacción del paciente.

La eyaculación precoz no se puede tratar con ondas de choque porque no tiene nada que ver con el tejido estructural del pene como tal, sino que tiene un origen en la parte psicológica y en la parte de neurotransmisores que tenemos en el cerebro. En este caso, se controla con medicamento y con terapia psicológica por lo tanto no requiere regenerar ningún tejido ni nada parecido sino controlar el comportamiento del cuerpo en determinados momentos.

P: ¿El abuso de viagra puede llevar a una disfunción eréctil?

R: El abuso de viagra puede llevar a una disfunción eréctil siempre y cuando el paciente entra a depender psicológicamente de él. El medicamento no genera dependencia per se pero el paciente por inseguridad si puede generar esa dependencia. ¿Qué quiere decir? pues que si un hombre de 30 años, que no tenga ningún problema, se toma una pastilla para tener una relación, al compararlo con el funcionamiento normal, lo más probable es que se percate de que el resultado no es el habitual y entonces, cuando vaya a tener una relación sexual se tomará la pastilla para evitar posibles inseguridades. Es en este momento cuando se puede presentar un problema real, pues en el momento en el que siente inseguridad desde el punto de vista psicológico la persona puede perder la capacidad de tener una erección y entonces sí estará relacionado este tipo de consumo de medicamentos con la disfunción eréctil en personas jóvenes.

P: Una vida sana practicando ejercicio y sin estrés pueden ser soluciones para prevenir la disfunción eréctil?

R: Sí, por supuesto. El organismo es uno solo y todo está conectado y todo depende de cómo llevemos la vida, de lo que comas y del ejercicio que hagas. Mantener una vida sana hace que los vasos sanguíneos se deterioren menos o tarden más en hacerlo y por tanto gozaremos de una vejez con mayor salud y con mayor facilidad para responder a medicamentos en caso de necesitarlos.

Lo verdaderamente importante es que la gente no deje de consultar, no solo a nosotros sino también al médico de cabecera. Los pacientes, todos, me llegan rebotados, porque son personas que han pasado por dos, tres o cuatro médicos y no han encontrado una solución. Por tanto, lo que hace falta es que nosotros los médicos escuchemos y que los pacientes no se rindan a la primera de cambio porque hay veces que la puerta que se abre no es la correcta y mucha gente que se queda con este problema e incluso lo sufren los dos, en pareja. Además, muchos divorcios se dan por esto, por eso es importante. La relación de fracasos en parejas por disfunción eréctil es enorme.

MSV Grupo Médico

MSV Grupo MÉDICO está especializada en tratamientos enfocados a los problemas o trastornos más comunes de la sexualidad humana, con profesionales en el campo Médico-psicológico que les permiten hacer una valoración integral y global de cada persona y escoger los tratamientos mas adecuados de forma individual y personalizada.