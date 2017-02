La quiropráctica, salud ignorada en España y reconocida en Europa

La quiropráctica está considerada tras la medicina de familia y la odontología como la tercera profesión sanitaria en el mundo, y en la actualidad es ejercida en los cinco continentes por unos 100.000 doctores en quiropráctica, titulados universitarios con estudios superiores. Estados Unidos, Canadá, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal son algunos de los 70 países más prósperos del mundo, donde la profesión se encuentra plenamente regulada e incluso integrada en sus sistemas nacionales de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos del sistema neuromusculoesquelético y de los efectos de estos en la salud general. En España actualmente ejercen la profesión unos 300 quiroprácticos titulados en diversas universidades del mundo, entre ellas el College of Chiropractic, vinculado al Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial (Madrid) y el College of Chiropractic de Barcelona, asociado a la Universidad Pompeu Fabra, centros universitarios donde los alumnos cursan sus estudios durante cinco años para obtener la titulación de quiropráctico ¿Cual es la razón por la que España no legisla y regula una profesión reconocida por el Parlamento Europeo de Estrasburgo,

La quiropráctica Isabel Domingo, que ejerce en su centro quiropráctico de Valencia, asevera que “es fundamental la regularización de la profesión en nuestro país, sin que exista un vacío normativo, tanto para el profesional como para el paciente, evitando de esta manera el intrusismo de personas que con simples cursillos de fin de semana u 'online', se publicitan como quiroprácticos”, con el consiguiente riesgo para la salud de sus pacientes. Cada persona que desee visitar a un quiropráctico por alguna dolencia, previamente debería consultar la web de la Asociación Española de Quiropráctica (AEQ), ya que “reúne a la profesión quiropráctica verdaderamente titulada”, precisa Isabel Domingo. Según la quiropráctica valenciana, está demostrado que en los países donde la profesión está más arraigada, los resultados son coincidentes con menos días de baja laboral, gran descenso del consumo de medicamentos y con una importante reducción en la intervenciones quirúrgicas.

La quiropráctica es beneficiosa para bebés, niños, adolescentes, adultos y la tercera edad, ya que no emplea medicamentos, agujas, técnicas agresivas, etc. Tras localizar una subluxación vertebral (mal posicionamientos de una vértebra con la consiguiente interrupción de la fluidez del sistema nervioso, pudiendo provocar con ello ciáticas, dolores de cabeza, espalda, cuello, hormigueos, hernias discales, fibromialgias, etc.,) el profesional recoloca la vértebra en su posición óptima, mediante ajustes vertebrales específicos e indoloros, liberando con ello el nervio que estaba oprimido y por lo tanto, el dolor o la patología que provocaba la subluxación. “Nuestra primordial misión es conseguir una columna vertebral sana en la que el sistema nervioso que fluye por la misma, haciendo funcionar todos los órganos de nuestro cuerpo, no encuentre ninguna interrupción en su camino”, explica Isabel Domingo.

Cada día los centros quiroprácticos son visitados por más pacientes, si bien hay que tener en cuenta que a pesar de contar la profesión con más de 100 años de historia, en España es relativamente nueva. “Entre los pacientes que a diario visitan en Valencia nuestro centro, algunos lo hacen derivados por otros especialistas médicos; otros a través del boca a boca animados por personas que han comprobado la mejoría de sus dolencia tras los ajustes quiroprácticos”, afirma

Entre los seguidores de la quiropráctica hay personajes del mundo del deporte, de la política, de la música (Olímpico Usain, Michael Jordan, Tiger Woods y Justin Bieber, la plantilla del equipo de fútbol A.C Milan, Madonna, Mel Gibson, Arnold Schwarzenneger, Barak Obama ….); así como conocedores de la fidelidad de sus ídolos hacia la quiropráctica; y personas que conocen los beneficios de esta ciencia a través de charlas informativas que cada semana ofrece en Valencia el Centro Quiropráctico Isabel Domingo (www.valenciaquiropractica.com). Respecto a la rivalidad que existe entre los quiroprácticos y los fisioterapeutas, Isabel Domingo asevera que, en beneficio de los pacientes y dejando de lado el ego, “se debería avanzar al igual que en otros países creando equipos multidisciplinares en una integración de las distintas disciplinas”.