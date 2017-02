El Botox: más allá del rejuvenecimiento facial

Los primeros usos de la Toxina Botulínica en el campo de la salud se producen a finales de los 70. Al permitir paralizar los musculos de forma temporal sin dañar los nervios, la aplicación médica más típica es el tratamiento de enfermedades caracterizadas por contracciones musculares involuntarias, como los espasmos en la cara o en los ojos, temblores, contracturas, etc. También se emplea para disminuir la actividad nerviosa relacionada con la sudoración o con la salivación excesiva.

Su primera aplicación como medicina estética ocurriría diez años después, a finales de los 80, y el Botox, la marca comercial de Toxina Botulínica más popularmente conocida, fue aprobada para uso en este campo en 2.002.

A continuación departimos con la Doctora Meliá de la Clínica Dual de Valencia sobre el tratamiento estético con Toxina Botulínica y su uso más allá del tratamiento de las arrugas de expresión.

¿Puede describirnos en qué consiste el tratamiento facial con Botox?

Por supuesto. El tratamiento con Toxina Botulínica (TB), más conocida como Botox aunque este es el nombre comercial de la primera toxina que se comercializó, es un procedimiento muy popular, seguro y prácticamente indoloro para eliminar las arrugas de expresión. Aunque lleva muchos años entre nosotros, este tratamiento estético sigue siendo revolucionario debido a que no es necesario ningún tipo de anestesia ni preparación previa para obtener resultados espectaculares, y además se resuelve en una sola sesión.

El procedimiento consiste en infiltrar pequeñas cantidades de TB generalmente en la frente, entrecejo y patas de gallo. La TB actúa sobre los músculos que causan las arrugas de expresión, relajándolos al impedir temporalmente la conexión entre éstos y los nervios encargados de contraerlos. El tratamiento sólo requiere una única sesión que dura, aproximadamente, de 10 a 15 minutos y los resultados comienzan a observarse pocos dias después.

¿Cuánto duran sus efectos?

Entre cuatro y seis meses. Pasado este tiempo, van desvaneciéndose poco a poco hasta que la musculatura recupera el movimiento que tenía antes del tratamiento. La piel de la zona inyectada no sufre e incluso puede que su aspecto mejore, debido a que, durante el tiempo en el que la TB ha estado ejerciendo su acción, la zona no ha hecho ningún movimiento y la arruga no se ha profundizado.

¿Es un tratamiento facial sencillo de aplicar?

Pese a su aparente simplicidad, este tratamiento sólo debe ser aplicado por expertos: es decir, médicos con experiencia en el uso de la Toxina Botulínica y que cuenten con el equipo apropiado. Esto es una exigencia legal de las Agencias Reguladoras del uso de medicamentos.

Hay que tener en cuenta que, antes de su aplicación, el doctor debe estudiar las características y expresiones faciales del paciente a fin de no alterarlas, lo que requiere conocer perfectamente la anatomía humana y el producto para obtener los mejores resultados.

¿Qué otros usos se le da a la Toxina Botulínica en estética?

La Toxina Botulínica es tan versátil que constantemente encontramos nuevos usos, algunos hasta sorprendentes.

Por citar algunos: la TB también puede ser utilizada en la prevención de la formación de cicatrices, ya que se ha descubierto que, al inyectar la TB poco después de haberse producido la herida, la zona evoluciona de un modo diferente, ya que se crea una superficie lisa sobre la que se genera la cicatriz. De esta manera, los músculos no se contraen ni producen arrugas en la zona de la herida y la "marca" que queda finalmente es más lisa y fina.

La TB también puede emplearse para mitigar los efectos de la hiperhidrosis o exceso de sudor en las palmas de las manos, las axilas y las plantas de los pies. Al infiltrar pequeñas cantidades de TB en estas zonas, se consigue "mantener a raya" a las glándulas sudoríparas y dejar la piel seca y cuidada.

Otra condición estética que puede mejorarse gracias a la TB es la sonrisa gingival, es decir, la sobreexposición de las encías al sonreir. Si se administra TB en los músculos elevadores del labio superior, se obtiene una sonrisa más baja, que sólo muestra los dientes y es estéticamente más bonita.

¿Es la Toxina Botulínica un tratamiento estético seguro?

Sí, sin duda. Hay que tener en cuenta el aval que suponen los millones de viales de Toxina Botulínica inyectados en todo el mundo y durante tantos años. Existen muy pocas contraindicaciones pero, como en cualquier otro tratamiento médico, hay ocasiones en las que no debe utilizarse la TB, como en caso de alergia, enfermedades neuromusculares, determinados medicamentos, el embarazo o la lactancia.

En definitiva, esta técnica es una de las más eficaces, seguras, rápidas y versátiles de todo el abanico terapéutico de la medicina estética. Clínicas de todo el mundo emplean la Toxina Botulínica para tratar las arrugas de expresión; miles de médicos la recomiendan y millones de pacientes han quedado satisfechos con sus resultados.