La vacuna de la gripe protege pero no blinda

Hospitales colapsados, dos comunidades autónomas muy castigadas hasta ahora, Asturias y Castilla León, 53 defunciones notificadas entre los casos graves hospitalizados confirmados de gripe (el 53% en mujeres), de los que 44 de los casos eran mayores de 65 años, y nueve pertenecían al grupo de 45-64 años. Además, el 90% tenía factores de riesgo, y 17 de los casos habían ingresado en la UCI. Entre los 48 casos susceptibles de vacunación antigripal, el 54% no habían sido vacunados. Estas cifras son las ofrecidas por el último informe semanal del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (relativo a la semana del 2 al 8 de enero), que señala una tasa global de incidencia que ha aumentado a 174,5 casos por cada 100.000 habitantes, y amenaza con seguir subiendo.

Aunque el panorama así pintado asuste, no hay que alarmarse. La gripe de este año no parece ser diferente a la de otros, al menos así lo creen los expertos. “Se indica por lo tanto una difusión epidémica, un nivel de intensidad bajo y una evolución creciente. Por grupos de edad, se observa un incremento significativo en las tasas de incidencia de gripe en los grupos de 15-64 y mayores de 64 años, mientras que en el grupo de 0-4 años el aumento no es significativo, y en el de 5-14 años decrece», reza el informe de la Red de Vigilancia.

La doctora Elisa Cordero, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), afirma que realmente no estamos ante una incidencia especialmente alta de gripe este año. «De hecho, en España, salvo en algunas comunidades autónomas como Asturias, el nivel de actividad de la gripe es medio-bajo, lo cual probablemente cambiará a lo largo de las próximas semanas», agrega.

El mayor problema es que la gripe es una enfermedad que ocurre en muchas personas simultáneamente en unos meses muy concretos, lo que hace que puntualmente se saturen los hospitales en sus puntos álgidos al acumularse los casos. «Pero yo creo que ahora mismo no hay ningún motivo por el que alarmarse porque no es una situación diferente a la que se ha vivido otros años, al menos de momento», incide la experta en enfermedades infecciosas del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla).

Eso sí, el carácter diferencial de la gripe de este año es que se ha adelantado. «En los últimos años empezamos a detectarla a finales de diciembre y empezaba a aumentar su incidencia a finales de enero, y este año hemos alcanzado el umbral epidémico en diciembre», apunta la doctora Cordero.

Las alarmas de este tipo provocan que la gente acuda en masa a las urgencias de los hospitales. Y no es necesario, en términos generales. Y es que la gripe, tan escandalosa, es generalmente una enfermedad autolimitada y de curso benigno que no requiere de tratamiento antibiótico, «la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas quedándose en casa, para no contagiar a más gente». Ante la duda, el paciente puede acudir al centro de salud donde el médico de cabecera le indicará si los síntomas son normales o si, en su defecto, debe medicarse, lo que ocurre en muy contadas ocasiones. «En estos casos graves o en pacientes con riesgo elevado de complicaciones relacionadas con la gripe es importante acudir al médico e iniciar tratamiento con antivíricos lo antes posible».

Cobertura vacunal efectiva

El jefe de la Sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amós García Rojas, es uno de los mayores expertos nacionales en el campo de las vacunas. Actual presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), tampoco cree que haya que hacer saltar la alarma por la epidemia de gripe de este invierno, aunque sí deberían preocuparnos los bajos niveles de personas en riesgo que deberían estar vacunadas y no lo están. «Para ellos la gripe siempre es preocupante y solo la vacuna puede ayudarles a mitigar los síntomas de una enfermedad que puede agravar sus dolencias e incluso provocarles la muerte».

Aunque aún no hay datos oficiales sobre la cobertura vacunal de este año, a juzgar por las cifras de años pasados sigue siendo baja. «Lo ideal es que estén vacunados el 100% de los grupos de riesgo, sin embargo en la campaña de vacunación 2015-2016 se alcanzó una cobertura en mayores de 65 años del 57%, muy lejos de la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este grupo, que es del 75%. Por eso es tan importante concienciar a la población a través de las campañas y los medios de comunicación», afirma la doctora Cordero, quien insiste en señalar que la mayoría de los casos graves y mortales que se dan ocurren en personas en las que a pesar de estar indicada la vacuna no estaban vacunadas.

Aún así, hay gente vacunada que enferma. Es por ello por lo que es importante proteger también a los pacientes con más riesgo de complicarse, vacunando a las personas que puedan transmitirles la gripe como son las personas con las que conviven, incluidos niños, los profesionales sanitarios y los trabajadores de instituciones geriátricas.

Leyendas urbanas de la vacuna «Estoy convencido de que alguna vez hemos escuchado a alguien quejarse de que una vez se puso la vacuna y ese año cogió la peor gripe de todas. Y esto es imposible, porque la vacuna de la gripe está inactivada y no puede reproducir la enfermedad. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir? Hay que ser consciente de que la respuesta protectora que obtenemos con una vacuna no aparece inmediatamente después de haber sido administrada dicha vacuna, si no aproximadamente a las 2 o 3 semanas. El periodo de incubación del virus de la gripe es, sin embargo, mucho mas corto, con una media de 4 días. De este modo puede pasar que yo me vacune hoy y ya esté incubando una gripe que aún no ha dado síntomas, o que me vacune hoy y me infecte del virus de la gripe antes de que la vacuna haga efecto. Estas circunstancias hacen que padezca una gripe aún habiéndome vacunado, pero aún así la clínica que tendría de la gripe sería más suave que si no hubiera estado vacunado», explica el presidente de la AEV. Otro caso que puede darse asociado a esta mala imagen de la vacuna de la gripe se debe al desconocimiento. «Es muy probable que si mañana se levanta una persona con molestias en la garganta, moquea, estornuda, tiene incluso febrícula... automáticamente va a decir que tiene gripe. Y no es así seguramente pasa por cualquier proceso provocado por cualquier otro organismo respiratorio. La gripe cursa con fiebre alta –mínimo 38º– , dolores articulares potentísimos, unas molestias pavorosas en la garganta, un cuadro respiratorio determinado y una poderosa necesidad de conseguir una cama para descansar», señala el experto.

Y es que la vacuna protege, y mucho, pero no blinda. Como la mayoría de vacunas, la de la gripe puede ser efectiva en un porcentaje muy alto, entre un 70 y un 90%, aunque este porcentaje varía cada temporada. «El año pasado bajó a un 56%», señala la doctora Cordero. «Eso sí, si te vacunas tienes muchísimo menos riesgo de pasar la gripe y, si la pasas, los síntomas suelen ser más leves, con lo que baja el riesgo de complicaciones y de muerte», incide.

Una vacuna muy mal vista

En cuanto a la mala prensa de la vacuna de la gripe, el presidente de la AEV matiza que en parte se debe a las diferencias a que esta vacuna «debe cambiar todos los años su composición». El motivo es que «el virus de la gripe es muy carnavalero, cada año le gusta cambiar el disfraz con el que se presenta».

¿Cómo se hace esto? La OMS, a partir de la información enviada por los Centros Nacionales de la Gripe distribuidos en 83 países de todo mundo, analiza los virus de la gripe que van circulando y define los virus que probablemente van a circular en la siguiente temporada de gripe. En función de ello, se define también cuál va a ser la vacuna. Se trata de una suerte de previsión que distingue entre dos recomendaciones: una para el hemisferio norte y otra para el sur. «Al tratarse de una previsión, y aunque generalmente coinciden los definidos con los que circularán, a veces no coinciden los virus incluidos en la vacuna y los que se diseminan en la comunidad. Cuando esto sucede, la vacuna puede no proteger tanto. Por lo poco que hemos podido ver este año, los virus que se han definido son antigénicamente similares a los que circulan, por lo que la vacuna protege contra ellos», explica la portavoz de la SEIMC. Por su parte, el doctor García Rojas agrega que aunque la vacuna de la gripe no sea tan potente unas temporadas como otras, «usualmente sí se identifica el disfraz exacto del virus y es muy efectiva». Pero con todo, «seguramente sigue siendo la vacuna con peor leyenda urbana».